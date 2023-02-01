Россия должна уйти из Абхазии и Осетии и выучить, где у нее границы – президент Грузии
После поражения в Украине Россия должна выучить, где проходят ее границы, и деоккупировать, в том числе, захваченные ею грузинские территории. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Bloomberg.
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Зурабишвили считает, что после поражения в Украине Россия должна "отступить со всех оккупированных ею территорий" и "выучить, где проходят ее границы".
"Россия уже практически проиграла на поле боя, если не всю войну", – сказала президент Грузии.
Зурабишвили также заявила, что если в качестве одного из условий капитуляции Россия не будет обязана полностью вывести войска со всех незаконно захваченных ею территорий, "Запад допустит еще одну крупную ошибку – такую же крупную, как в 2008 и 2014 годах".
Президент Грузии отказалась отвечать на вопрос, намерена ли она помиловать находящегося в заключении Михеила Саакашвили, сказав, что не считает, что этот "отдельный случай" может помешать получению Грузией статуса страны-кандидата в члены Евросоюза.
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