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Грузия не станет членом ЕС, если Саакашвили умрет в тюрьме — депутат Европарламента

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 14:07
Грузия не станет членом ЕС, если Саакашвили умрет в тюрьме — депутат Европарламента - Фото
Михеил Саакашвили в больнице (Фото - скриншот из видео)

Польский дипломат и депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский заявил, что вступление Грузии в Евросоюз прямым образом связано с делом Михеила Саакашвили. Таким образом член группы европейских консерваторов и реформаторов прокомментировал слова лидеров партии Грузинская мечта о неуместности проведения параллелей между делом Саакашвили и европейской перспективной страны, сообщает Грузия-Online.

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"Параллели между делом Саакашвили и вступлением Грузии в Евросоюз имеют фундаментальное значение. Они неразделимы. Европарламент никогда не поддержит вступление Грузии в Евросоюз, если экс-президент умрет в тюрьме", — заявил Яцек-Вольский.

Вадим Ребрина
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Михеил Саакашвили ЕС Грузия
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