Грузия не станет членом ЕС, если Саакашвили умрет в тюрьме — депутат Европарламента

Польский дипломат и депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский заявил, что вступление Грузии в Евросоюз прямым образом связано с делом Михеила Саакашвили. Таким образом член группы европейских консерваторов и реформаторов прокомментировал слова лидеров партии Грузинская мечта о неуместности проведения параллелей между делом Саакашвили и европейской перспективной страны, сообщает Грузия-Online.

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"Параллели между делом Саакашвили и вступлением Грузии в Евросоюз имеют фундаментальное значение. Они неразделимы. Европарламент никогда не поддержит вступление Грузии в Евросоюз, если экс-президент умрет в тюрьме", — заявил Яцек-Вольский.

Вадим Ребрина

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