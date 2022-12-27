Грузия не станет членом ЕС, если Саакашвили умрет в тюрьме — депутат Европарламента
27.12.2022, 14:07
Михеил Саакашвили в больнице (Фото - скриншот из видео)
Польский дипломат и депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский заявил, что вступление Грузии в Евросоюз прямым образом связано с делом Михеила Саакашвили. Таким образом член группы европейских консерваторов и реформаторов прокомментировал слова лидеров партии Грузинская мечта о неуместности проведения параллелей между делом Саакашвили и европейской перспективной страны, сообщает Грузия-Online.
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"Параллели между делом Саакашвили и вступлением Грузии в Евросоюз имеют фундаментальное значение. Они неразделимы. Европарламент никогда не поддержит вступление Грузии в Евросоюз, если экс-президент умрет в тюрьме", — заявил Яцек-Вольский.
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам тюрьмы за избиение депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
- 1 октября 2021 года Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. В тот же день его задержали в Тбилиси. Политик объявил голодовку. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.
- 19 декабря 2022 года Зеленский призвал Грузию отпустить Саакашвили на лечение за границу.
- В МИД заявили, что политики Грузии пытаются снять с себя ответственность за ситуацию с Саакашвили, состояние здоровья которого вызывает все большие опасения.
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