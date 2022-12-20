Борьба за жизнь Саакашвили: Политики Грузии пытаются снять с себя ответственность – МИД
Политики Грузии пытаются снять с себя ответственность за ситуацию с Михеилом Саакашвили, состояние здоровья которого вызывает все большие опасения. Об этом заявил в Facebook спикер МИД Олег Николенко.
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Как написал Николенко, "глава правящей партии Грузии заявил, что приезд Михеила Саакашвили был спецоперацией Украины для втягивания Тбилиси в войну".
Представитель МИД считает, что "отдельные грузинские политики" готовы распространять любые инсинуации, "чтобы снять с себя ответственность за грубые нарушения прав человека в Грузии".
Он подчеркнул, что "Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии. В то же время мы глубоко разочарованы, что грузинские власти спекулируют на теме войны в Украине для достижения своих внутриполитических целей".
МИД считает нужным повторить призыв предоставить украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу доступ к Саакашвили, обеспечить его медицинской помощью и удовлетворить ходатайство об отсрочке его наказания для перевода в одну из украинских, западноевропейских или американских клиник для лечения.
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам тюрьмы за избиение депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
- 1 октября 2021 года Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. В тот же день его задержали в Тбилиси. Политик объявил голодовку. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.
- 19 декабря 2022 года Зеленский призвал Грузию отпустить Саакашвили на лечение за границу.
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