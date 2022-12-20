Борьба за жизнь Саакашвили: Политики Грузии пытаются снять с себя ответственность – МИД

Политики Грузии пытаются снять с себя ответственность за ситуацию с Михеилом Саакашвили, состояние здоровья которого вызывает все большие опасения. Об этом заявил в Facebook спикер МИД Олег Николенко.

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Как написал Николенко, "глава правящей партии Грузии заявил, что приезд Михеила Саакашвили был спецоперацией Украины для втягивания Тбилиси в войну".

Представитель МИД считает, что "отдельные грузинские политики" готовы распространять любые инсинуации, "чтобы снять с себя ответственность за грубые нарушения прав человека в Грузии".

Он подчеркнул, что "Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии. В то же время мы глубоко разочарованы, что грузинские власти спекулируют на теме войны в Украине для достижения своих внутриполитических целей".

МИД считает нужным повторить призыв предоставить украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу доступ к Саакашвили, обеспечить его медицинской помощью и удовлетворить ходатайство об отсрочке его наказания для перевода в одну из украинских, западноевропейских или американских клиник для лечения.

Сергій Бережний

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