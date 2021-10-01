Саакашвили задержали – премьер-министр Грузии

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает Эхо Кавказа.

По словам премьер-министра Грузии, Саакашвили уже перевезен в пенитенциарное учреждение.

"У наших правоохранительных структур заранее была информация о его перемещении – от Украины до Грузии. Этот процесс был под полным контролем", – сказал Гарибашвили.

Гарибашвили выразил благодарность главе МВД Вахтангу Гомелаури и руководителю СГБ Григолу Лилуашвили.

Глава Офиса Михаила Саакашвиили Мария Барабаш в комментарии LIGA.net сказала, что доказательств его задержания нет. В Офисе информацию о задержании Саакашвили считают провокацией, чтобы он вышел на связь онлайн.

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили.

В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.

27 сентября 2021-го Саакашвили заявил, что купил билет на рейс Киев – Тбилиси на 2 октября в связи с местными выборами, на которых решится судьба страны – он не может "наблюдать за процессом со стороны". Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил: как только нога Саакашвили ступит на грузинскую землю – в ту же минуту его арестуют и доставят в тюрьму.

Сегодня утром Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию и снял видео якобы из Батуми.

В МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал государственную границу Грузии и вообще не покидал территорию Украины.

Наталия Медведева

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