Саакашвили задержали – премьер-министр Грузии
01.10.2021, 19:08
Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает Эхо Кавказа.
По словам премьер-министра Грузии, Саакашвили уже перевезен в пенитенциарное учреждение.
"У наших правоохранительных структур заранее была информация о его перемещении – от Украины до Грузии. Этот процесс был под полным контролем", – сказал Гарибашвили.
Гарибашвили выразил благодарность главе МВД Вахтангу Гомелаури и руководителю СГБ Григолу Лилуашвили.
Глава Офиса Михаила Саакашвиили Мария Барабаш в комментарии LIGA.net сказала, что доказательств его задержания нет. В Офисе информацию о задержании Саакашвили считают провокацией, чтобы он вышел на связь онлайн.
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили.
- В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
- 27 сентября 2021-го Саакашвили заявил, что купил билет на рейс Киев – Тбилиси на 2 октября в связи с местными выборами, на которых решится судьба страны – он не может "наблюдать за процессом со стороны". Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил: как только нога Саакашвили ступит на грузинскую землю – в ту же минуту его арестуют и доставят в тюрьму.
- Сегодня утром Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию и снял видео якобы из Батуми.
- В МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал государственную границу Грузии и вообще не покидал территорию Украины.
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