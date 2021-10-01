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МВД Грузии уверено, что Саакашвили не покидал территорию Украины

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 16:18
МВД Грузии уверено, что Саакашвили не покидал территорию Украины - Фото
Михеил Саакашвили (фото - ЕРА)

В МВД Грузии заявили, что бывший президент Михеил Саакашвили не пересекал государственную границу Грузии и вообще не покидал территорию Украины. Об этом сказал замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, сообщает грузинский Первый канал.

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"У нас была активная коммуникация с украинской стороной, от них я могу с уверенностью и однозначно сказать, что Михеил Саакашвили не покидал государственную границу Украины. Еще раз повторяю, Михеил Саакашвили не пересекал государственную границу Грузии и не покидал государственную границу Украины", – сказал чиновник.

Он напомнил, что Саакашвили находится в розыске и как только он пересечет границу Грузии — будет задержан.

Сегодня утром Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию и снял видео якобы из Батуми.

  • 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. 
  • В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии. 
  • 27 сентября 2021-го Саакашвили заявил, что купил билет на рейс Киев – Тбилиси на 2 октября в связи с местными выборами, на которых решится судьба страны – он не может "наблюдать за процессом со стороны". Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил: как только нога Саакашвили ступит на грузинскую землю – в ту же минуту его арестуют и доставят в тюрьму.
Вадим Ребрина
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Михеил Саакашвили Грузия михаил саакашвили
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