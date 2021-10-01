Саакашвили объявил голодовку. Президент Грузии заявила, что никогда его не помилует
01.10.2021, 23:37
Фото: EPA
Третий президент Грузии, задержанный сегодня в Тбилиси, гражданин Украины Михаил Саакашвили объявил голодовку в тюрьме. Президент Грузии заявила, что никогда не помилует политика. Об этом сообщает Mtavari.
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Грузинский омбудсмен Нино Ломджария посетила Саакашвили в тюрьме.
По ее словам, Саакашвили объявил голодовку, попросил встречи с украинским консулом и считает себя политзаключенным.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.
В прокуратуре Грузии заявили, что наличие у Саакашвили гражданства Украины не повлияет на отбывание наказания в Грузии, его экстрадиция не рассматривается.
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили.
- В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
- 27 сентября 2021-го Саакашвили заявил, что купил билет на рейс Киев – Тбилиси на 2 октября в связи с местными выборами, на которых решится судьба страны – он не может "наблюдать за процессом со стороны". Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил: как только нога Саакашвили ступит на грузинскую землю – в ту же минуту его арестуют и доставят в тюрьму.
- Сегодня утром Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию и снял видео якобы из Батуми.
- В МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал государственную границу Грузии и вообще не покидал территорию Украины.
- Сегодня Саакашвили задержали в Тбилиси.
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