Саакашвили объявил голодовку. Президент Грузии заявила, что никогда его не помилует

Третий президент Грузии, задержанный сегодня в Тбилиси, гражданин Украины Михаил Саакашвили объявил голодовку в тюрьме. Президент Грузии заявила, что никогда не помилует политика. Об этом сообщает Mtavari.

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Грузинский омбудсмен Нино Ломджария посетила Саакашвили в тюрьме.

По ее словам, Саакашвили объявил голодовку, попросил встречи с украинским консулом и считает себя политзаключенным.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

В прокуратуре Грузии заявили, что наличие у Саакашвили гражданства Украины не повлияет на отбывание наказания в Грузии, его экстрадиция не рассматривается.

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили.

В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.

27 сентября 2021-го Саакашвили заявил, что купил билет на рейс Киев – Тбилиси на 2 октября в связи с местными выборами, на которых решится судьба страны – он не может "наблюдать за процессом со стороны". Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил: как только нога Саакашвили ступит на грузинскую землю – в ту же минуту его арестуют и доставят в тюрьму.

Сегодня утром Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию и снял видео якобы из Батуми.

В МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал государственную границу Грузии и вообще не покидал территорию Украины.

Сегодня Саакашвили задержали в Тбилиси.

Наталия Медведева

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