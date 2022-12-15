Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось, омбудсмен требует пропустить его к заключенному

Состояние здоровья Михеила Саакашвили значительно ухудшилось, необходимо убедиться, что для его жизни нет угрозы. Об этом написал в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Поскольку состояние здоровья Саакашвили значительно ухудшилось, Лубинец считает необходимым лично убедиться, что угрозы для его жизни нет.

"Призываю власти Грузии допустить меня к гражданину Украины, который сейчас находится в медицинском центре "Вивамеди" в Тбилиси", – написал омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что "критическое состояние, в котором сейчас находится украинский гражданин Михеил Саакашвили, вызывает тревогу и беспокойство", и что "грузинская сторона должна обеспечить его надлежащей медицинской помощью и соответствующими условиями содержания в медицинском учреждении", или "способствовать переводу в европейские или американские медицинские учреждения".

Аналогичное по содержанию заявление, которое заканчивается призывом освободить Саакашвили, опубликовал также украинский МИД.

Хотя Саакашвили находится в больнице, доступ к нему как к отбывающему тюремное заключение ограничен. По заявлению его адвоката, его состояние постоянно ухудшается, высказывались подозрения, что он отравлен. С 15 декабря Саакашвили отказался от больничной еды, но согласен принимать пищу, которую принесут члены семьи или адвокат.

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Сергій Бережний

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