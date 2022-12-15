UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось, омбудсмен требует пропустить его к заключенному

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 22:14
Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось, омбудсмен требует пропустить его к заключенному - Фото
Михеил Саакашвили в больнице (Фото - скриншот из видео)

Состояние здоровья Михеила Саакашвили значительно ухудшилось, необходимо убедиться, что для его жизни нет угрозы. Об этом написал в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Поскольку состояние здоровья Саакашвили значительно ухудшилось, Лубинец считает необходимым лично убедиться, что угрозы для его жизни нет.

"Призываю власти Грузии допустить меня к гражданину Украины, который сейчас находится в медицинском центре "Вивамеди" в Тбилиси", – написал омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что "критическое состояние, в котором сейчас находится украинский гражданин Михеил Саакашвили, вызывает тревогу и беспокойство", и что "грузинская сторона должна обеспечить его надлежащей медицинской помощью и соответствующими условиями содержания в медицинском учреждении", или "способствовать переводу в европейские или американские медицинские учреждения".

Аналогичное по содержанию заявление, которое заканчивается призывом освободить Саакашвили, опубликовал также украинский МИД.

Хотя Саакашвили находится в больнице, доступ к нему как к отбывающему тюремное заключение ограничен. По заявлению его адвоката, его состояние постоянно ухудшается, высказывались подозрения, что он отравлен. С 15 декабря Саакашвили отказался от больничной еды, но согласен принимать пищу, которую принесут члены семьи или адвокат.    

Смотрите также: Саакашвили обратился к украинцам из Тбилиси: Меня пытали и бесчеловечно обращались – видео

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Михеил Саакашвили права человека Грузия Дмитрий Лубинец
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 