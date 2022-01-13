Сегодня, 13 января, третий президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили в Тбилиси во время заседания суда о незаконном пересечении границы обратился к украинцам. Видеозапись обращения опубликована в Facebook Саакашвили.

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Политик заявил, что против него в Грузии применялись пытки, и призвал украинцев обращаться по этому поводу к правоохранителям.

"Я хочу обратиться к нашим украинским друзьям. Я ожидаю, что вы будете обращаться в Генеральную прокуратуру Украины, и они начнут рассматривать тот факт, что против меня применялась пытки и бесчеловечное отношение. И это экстерриториальная юрисдикция Украины, потому что это касается гражданина Украины. Я очень ожидаю, что вы на это будете реагировать", – сказал Саакашвили.

В зале суда политик выступил с полуторачасовой речью, в которой призвал грузинский народ объединиться в оппозиции к действующему правительству и начать весной акции протеста.

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Наталия Медведева

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