Сегодня, 13 января, третий президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили в Тбилиси во время заседания суда о незаконном пересечении границы обратился к украинцам. Видеозапись обращения опубликована в Facebook Саакашвили.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Политик заявил, что против него в Грузии применялись пытки, и призвал украинцев обращаться по этому поводу к правоохранителям.
"Я хочу обратиться к нашим украинским друзьям. Я ожидаю, что вы будете обращаться в Генеральную прокуратуру Украины, и они начнут рассматривать тот факт, что против меня применялась пытки и бесчеловечное отношение. И это экстерриториальная юрисдикция Украины, потому что это касается гражданина Украины. Я очень ожидаю, что вы на это будете реагировать", – сказал Саакашвили.
В зале суда политик выступил с полуторачасовой речью, в которой призвал грузинский народ объединиться в оппозиции к действующему правительству и начать весной акции протеста.
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам тюрьмы за избиение депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
- 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. В тот же день его задержали в Тбилиси. Политик объявил голодовку. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.
- 9 ноября Саакашвили на вертолете перевезли в тюремную больницу, несмотря на его возражения.
- 20 ноября Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку после того, как его перевели в военный госпиталь из тюремной больницы.
Читайте также: Саакашвили в суде: Я первый за 400 лет попавший в заключение правитель Грузии
Комментарии