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Саакашвили обратился к украинцам из Тбилиси: Меня пытали и бесчеловечно обращались – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 19:51
Михеил Саакашвили (Фото: EPA-EFE/IRAKLI GEDENIDZE)
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Сегодня, 13 января, третий президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили в Тбилиси во время заседания суда о незаконном пересечении границы обратился к украинцам. Видеозапись обращения опубликована в Facebook Саакашвили.

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Политик заявил, что против него в Грузии применялись пытки, и призвал украинцев обращаться по этому поводу к правоохранителям.

"Я хочу обратиться к нашим украинским друзьям. Я ожидаю, что вы будете обращаться в Генеральную прокуратуру Украины, и они начнут рассматривать тот факт, что против меня применялась пытки и бесчеловечное отношение. И это экстерриториальная юрисдикция Украины, потому что это касается гражданина Украины. Я очень ожидаю, что вы на это будете реагировать", – сказал Саакашвили.

В зале суда политик выступил с полуторачасовой речью, в которой призвал грузинский народ объединиться в оппозиции к действующему правительству и начать весной акции протеста.

Читайте также: Саакашвили в суде: Я первый за 400 лет попавший в заключение правитель Грузии

Наталия Медведева
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Михеил Саакашвили
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