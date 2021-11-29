Саакашвили в суде: Я первый за 400 лет попавший в заключение правитель Грузии

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обратился к грузинскому обществу, выступая сегодня в Тбилисском городском суде. Об этом сообщает агентство Новости-Грузия.

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Саакашвили сказал, что люди в Грузии живут очень тяжело, в чем он убедился лично и призвал своих сторонников, добивающихся смены власти, "вместе завершить то, что происходит сейчас".

"…У меня была возможность пообщаться с людьми до того, как меня взяли в плен, я увидел, что люди очень расстроены, хмурые, люди практически не улыбаются, люди очень несчастны", — сказал экс-президент.

"И я хочу сказать тебе, мой дорогой грузинский народ, я хочу спросить – не скучаешь ли ты по чувству гордости за страну? Не скучаешь по темпам и стремлению развития? Не скучаешь по новизне и реконструкции? Не скучаешь по любви и теплу?" – цитирует Саакашвили издание IPN.

Экс-президент много говорил о своем вкладе в развитие страны, назвал свой арест позором, а свою судьбу сравнил с историей картлийского царя 17 века Луарсаба.

"Весь мир изумлен, что я обращаюсь к вам из-за стекла, вместо того, чтобы дать мне возможность передвигаться вместе с вами по построенной мною стране и вместе развивать ее… Я первый правитель Грузии после царя Луарсаба, это было 400 лет назад, который попал в заключение", – сказал Саакашвили.

Справка. Царь Картли Луарсаб II жил в начале 17 века. Был пленен персидским шахом Аббасом I, через семь лет заключения умер в крепости близ Шираза. Причислен Грузинской православной церковью к лику святых.

Сегодня в Тбилиси начался судебный процесс над Саакашвили. Слушания посвящены делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди".

9 ноября Саакашвили на вертолете перевезли в тюремную больницу, несмотря на его возражения.

20 ноября Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку после того, как его перевели в военный госпиталь из тюремной больницы.

Вадим Ребрина

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