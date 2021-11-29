В Тбилиси начался суд над Саакашвили. В городе стычки и задержания – видео
Судебный процесс над экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили начался в Тбилиси при большом скоплении его сторонников, которых полиция не пускает во двор суда, сообщает Эхо Кавказа.
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Митингующие собрались у входа в Тбилисский городской суд с флагами Грузии и Украины и выкрикивали "Миша! Миша!". Отдельные участники протеста забрались на входной павильон. Как сообщают СМИ, полицейские безрезультатно просили их спуститься.
После этого началась потасовка и полицейские применили перцовый спрей. Нескольким демонстрантам потребовалась медицинская помощь.
Как сообщается, участники акции, перекрывшие автомобильное движение у суда, отказались подчиниться требованиям полиции. После этого полиция начала задерживать протестующих. В частности, был задержан бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.
Сегодняшние судебные слушания посвящены делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди".
Как сказано в Facebook политика, в начале судебных слушаний Саакашвили заявил, что "не признает эту прокуратуру и судебную систему", и что в суде он "не за тем, чтобы участвовать в заранее расписанной комедии".
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам тюрьмы за избиение депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
- 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. В тот же день его задержали в Тбилиси. Михеил объявил голодовку. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.
- 9 ноября Саакашвили на вертолете перевезли в тюремную больницу, несмотря на его возражения.
- 18 ноября Саакашвили потерял сознание на встрече с адвокатами.
- 20 ноября Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку после того, как его перевели в военный госпиталь из тюремной больницы.
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