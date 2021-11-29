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В Тбилиси начался суд над Саакашвили. В городе стычки и задержания – видео

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 11:53
В Тбилиси начался суд над Саакашвили. В городе стычки и задержания – видео - Фото
Протесты в Тбилиси возле суда над Михеилом Саакашвили (скриншот с видео)

Судебный процесс над экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили начался в Тбилиси при большом скоплении его сторонников, которых полиция не пускает во двор суда, сообщает Эхо Кавказа.

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Митингующие собрались у входа в Тбилисский городской суд с флагами Грузии и Украины и выкрикивали "Миша! Миша!". Отдельные участники протеста забрались на входной павильон. Как сообщают СМИ, полицейские безрезультатно просили их спуститься.

После этого началась потасовка и полицейские применили перцовый спрей. Нескольким демонстрантам потребовалась медицинская помощь.

Как сообщается, участники акции, перекрывшие автомобильное движение у суда, отказались подчиниться требованиям полиции. После этого полиция начала задерживать протестующих. В частности, был задержан бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.

Сегодняшние судебные слушания посвящены делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди".

Как сказано в Facebook политика, в начале судебных слушаний Саакашвили заявил, что "не признает эту прокуратуру и судебную систему", и что в суде он "не за тем, чтобы участвовать в заранее расписанной комедии".

В Тбилиси начался суд над Саакашвили. В городе стычки и задержания – видео

Читайте также: Саакашвили назвал себя "личным узником Путина" в письме Зеленскому

Сергей Бережной
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Михеил Саакашвили суд протесты Грузия тбилиси
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