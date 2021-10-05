Саакашвили назвал себя "личным узником Путина" в письме Зеленскому

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили, которого арестовали в Тбилиси, написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Он считает себя "узником" президента РФ Владимира Путина, говорится в письме на странице Саакашвили в Facebook.

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Саакашвили пишет, что был тронут реакцией Зеленского на новость о его задержании.

"Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю", – написал он.

Также в письме Саакашвили добавил, что считает свой арест незаконным, а обвинения сфальсифицированными. По его словам, их "не признает никто, кроме России". Также Саакашвили назвал себя "личным узником Путина".

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

7 сентября 2021-го Саакашвили заявил, что купил билет на рейс Киев – Тбилиси на 2 октября в связи с местными выборами, на которых решится судьба страны – он не может "наблюдать за процессом со стороны". Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил: как только нога Саакашвили ступит на грузинскую землю, его арестуют и доставят в тюрьму.

1 октября 2021-го Саакашвили прилетел в Грузию и в этот же день его задержали в Тбилиси.

3 октября Зеленский заявил, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили.

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Елизавета Кумбер

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