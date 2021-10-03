Украина будет работать над возвращением Саакашвили на всех уровнях – Зеленский
Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, арестованного в Грузии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга на выездном заседании фракции Слуга народа в Трускавце.
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Зеленский подчеркнул, что Саакашвили является гражданином Украины, и что он как президент постоянно занимается возвращением граждан.
"Все институции, включая Министерство иностранных дел, наше посольство, которое работает в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговора между нашими Кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров мы все будем этим заниматься", – заявил Зеленский.
Зеленский отметил, что не знал о поездке Саакашвили в Грузию и был очень удивлен, узнав о ней из СМИ. Президент назвал решение Саакашвили неправильным, но подчеркнул, что нужно узнать все детали.
- 28 червня 2018 року Саакашвілі заочно засудили до шести років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі в 2005 році. Судили Саакашвілі на тлі закликів екс-президента "розвалити" чинне на той момент уряд Іванішвілі. У жовтні того ж року Саакашвілі звинуватили в підготовці замаху на бізнесмена в Грузії.
- 1 жовтня Саакашвілі заявив, що прилетів до Грузії і зняв відео нібито з Батумі
- У той же день Саакашвілі затримали в Тбілісі. Він оголосив голодування , але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.
- Зеленский заявил, что обеспокоен новостями о задержании Саакашвили.
- 2 октября МИД посетил временный поверенный Грузии в Украине и проинформировал об обстоятельствах задержания Саакашвили.
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