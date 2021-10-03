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Украина будет работать над возвращением Саакашвили на всех уровнях – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2021, 11:40
Украина будет работать над возвращением Саакашвили на всех уровнях – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, арестованного в Грузии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга на выездном заседании фракции Слуга народа в Трускавце.

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Зеленский подчеркнул, что Саакашвили является гражданином Украины, и что он как президент постоянно занимается возвращением граждан.

"Все институции, включая Министерство иностранных дел, наше посольство, которое работает в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговора между нашими Кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров мы все будем этим заниматься", – заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что не знал о поездке Саакашвили в Грузию и был очень удивлен, узнав о ней из СМИ. Президент назвал решение Саакашвили неправильным, но подчеркнул, что нужно узнать все детали.

Денис Юдин
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Владимир Зеленский арест михаил саакашвили
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