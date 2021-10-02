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Грузинский дипломат посетил МИД: рассказал об обстоятельствах задержания Саакашвили

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2021, 12:59
Грузинский дипломат посетил МИД: рассказал об обстоятельствах задержания Саакашвили - Фото
Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

2 октября Министерство иностранных дел посетил временный поверенный Грузии в Украине Сандро Топурия, он проинформировал об обстоятельствах задержания третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко. 

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"Дипломат проинформировал об обстоятельствах задержания в Грузии гражданина Украины Саакашвили, инкриминируемые ему статьи грузинского уголовного кодекса", – сказал Николенко. 

Украина подчеркнула на необходимости полного соблюдения законных прав Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для предоставления консульской и правовой помощи. 

В МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.  

  • 28 червня 2018 року Саакашвілі заочно засудили до шести років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі в 2005 році. Судили Саакашвілі на тлі закликів екс-президента "розвалити" чинне на той момент уряд Іванішвілі. У жовтні того ж року Саакашвілі звинуватили в підготовці замаху на бізнесмена в Грузії.
  • 27 вересня 2021-го Саакашвілі заявив, що купив квиток на рейс Київ – Тбілісі на 2 жовтня в зв'язку з місцевими виборами, на яких вирішиться доля країни – він не може "спостерігати за процесом з боку". Прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив : як тільки нога Саакашвілі ступить на грузинську землю – в ту ж хвилину його заарештують і доставлять до в'язниці.
  • 1 жовтня Саакашвілі заявив, що прилетів до Грузії і зняв відео нібито з Батумі
    • У МВС Грузії заявили, що Саакашвілі не перетинав держкордон Грузії і взагалі не залишав територію України.
    • У той же день Саакашвілі затримали в Тбілісі. Він оголосив голодування , але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.
    Владислав Сердюк
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    МИД михаил саакашвили
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