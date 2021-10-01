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Зеленский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили – пресс-секретарь

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 20:55
Зеленский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили – пресс-секретарь - Фото
Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Президент Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании Михаила Саакашвили в Грузии и тоном заявлений, которые звучат в этой стране относительно возможного развития ситуации. Об этом в Facebook написал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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"Внимательно следим за сообщениями о задержании главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации", – говорится в сообщении.

Никифоров сообщил также, что Украина обратилась к грузинской стороне за разъяснениями о причинах такого шага в отношении украинского гражданина.

"Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании. Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михаилу Саакашвили всю необходимую помощь", – написал пресс-секретарь.

Зеленский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили – пресс-секретарь

В комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ситуация с Саакашвили "однозначно вызывает беспокойство, особенно учитывая, что заявления в Грузии по отношению к нему звучат такие, что не позволяют сделать вывод о справедливом и непредвзятом отношении к нему в его родной стране".

"Попытки превратить эту ситуацию в какую-то юридическую расправу с Саакашвили точно будут восприниматься как крайне негативный шаг", – добавил он.

  • 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. 
  • В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии. 
  • 27 сентября 2021-го Саакашвили заявил, что купил билет на рейс Киев – Тбилиси на 2 октября в связи с местными выборами, на которых решится судьба страны – он не может "наблюдать за процессом со стороны". Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил: как только нога Саакашвили ступит на грузинскую землю – в ту же минуту его арестуют и доставят в тюрьму.
  • Сегодня утром Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию и снял видео якобы из Батуми.
    • В МВД Грузии сначала заявляли, что Саакашвили не пересекал государственную границу Грузии и вообще не покидал территорию Украины. Из-за ареста Саакашвили в Тбилиси анонсировали акции протеста.
    Вадим Ребрина
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    Владимир Зеленский Грузия михаил саакашвили
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