Зеленский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили – пресс-секретарь

Президент Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании Михаила Саакашвили в Грузии и тоном заявлений, которые звучат в этой стране относительно возможного развития ситуации. Об этом в Facebook написал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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"Внимательно следим за сообщениями о задержании главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации", – говорится в сообщении.

Никифоров сообщил также, что Украина обратилась к грузинской стороне за разъяснениями о причинах такого шага в отношении украинского гражданина.

"Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании. Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михаилу Саакашвили всю необходимую помощь", – написал пресс-секретарь.

В комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ситуация с Саакашвили "однозначно вызывает беспокойство, особенно учитывая, что заявления в Грузии по отношению к нему звучат такие, что не позволяют сделать вывод о справедливом и непредвзятом отношении к нему в его родной стране".

"Попытки превратить эту ситуацию в какую-то юридическую расправу с Саакашвили точно будут восприниматься как крайне негативный шаг", – добавил он.

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили.

В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.

27 сентября 2021-го Саакашвили заявил, что купил билет на рейс Киев – Тбилиси на 2 октября в связи с местными выборами, на которых решится судьба страны – он не может "наблюдать за процессом со стороны". Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил: как только нога Саакашвили ступит на грузинскую землю – в ту же минуту его арестуют и доставят в тюрьму.

Сегодня утром Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию и снял видео якобы из Батуми.

В МВД Грузии сначала заявляли, что Саакашвили не пересекал государственную границу Грузии и вообще не покидал территорию Украины. Из-за ареста Саакашвили в Тбилиси анонсировали акции протеста.

Вадим Ребрина

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