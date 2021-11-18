Саакашвили потерял сознание на встрече с адвокатами, он в реанимации
Гражданин Украины, третий президент Грузии Михеил Саакашвили потерял сознание во время встречи с адвокатами в тюремной больнице. Его перевели в реанимацию. Об этом сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на адвоката политика Бека Басилая, а также Рустави 2.
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"Не могу делать медицинских оценок, но он был в очень тяжелом состоянии. Когда он упал, пока принесли носилки, он был в очень плохом состоянии. Миша выходил со встречи с адвокатами, должен был подняться наверх, но когда выходил, упал", – рассказал Басилая.
Врач-реаниматолог Гулико Килифтари утверждает, что Саакашвили отправили в реанимацию и стабилизировали. Политик 49-й день держит голодовку.
"Состояние пациента абсолютно стабильное, был эпизод обморока, его состояние стабилизировалось в результате небольшой реанимации", – сказала Килифтари и добавила, что сейчас Саакашвили в сознании и контактирует с окружающими.
- 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию, где не был восемь лет. В тот же день его задержали в Тбилиси: 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы – политика признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
- В день ареста Саакашвили объявил голодовку.
- 9 ноября Саакашвили на вертолете перевезли в тюремную больницу, несмотря на его возражения. МИД Украины выразил разочарование и отправил официальную ноту по этому поводу.
- 11 ноября власти Грузии показали видео, как Саакашвили доставили в тюремную больницу. На кадрах его несут за руки и за ноги.
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