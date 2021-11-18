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Саакашвили потерял сознание на встрече с адвокатами, он в реанимации

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 21:44
Саакашвили потерял сознание на встрече с адвокатами, он в реанимации - Фото
Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Гражданин Украины, третий президент Грузии Михеил Саакашвили потерял сознание во время встречи с адвокатами в тюремной больнице. Его перевели в реанимацию. Об этом сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на адвоката политика Бека Басилая, а также Рустави 2.

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"Не могу делать медицинских оценок, но он был в очень тяжелом состоянии. Когда он упал, пока принесли носилки, он был в очень плохом состоянии. Миша выходил со встречи с адвокатами, должен был подняться наверх, но когда выходил, упал", – рассказал Басилая.

Врач-реаниматолог Гулико Килифтари утверждает, что Саакашвили отправили в реанимацию и стабилизировали. Политик 49-й день держит голодовку.

"Состояние пациента абсолютно стабильное, был эпизод обморока, его состояние стабилизировалось в результате небольшой реанимации", – сказала Килифтари и добавила, что сейчас Саакашвили в сознании и контактирует с окружающими.

Читайте также: Премьер Грузии отказал Зеленскому в доступе украинских врачей к Саакашвили

Наталия Медведева
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Михеил Саакашвили
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