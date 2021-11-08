"Мы разочарованы". МИД отреагировал на отправку Саакашвили в тюремную больницу

Министерство иностранных дел заявило о разочаровании переводом гражданина Украины Михеила Саакашвили в тюремную больницу. Об этом говорится в комментарии МИД, опубликованном на сайте ведомства.

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МИД разочаровано переводом Саакашвили в пенитенциарное медучреждение №18 в Глдане и тем, что украинской стороне об этом не сообщили.

Украинское внешнеполитическое ведомство призвало грузинскую сторону срочно перевезти Саакашвили в гражданскую клинику, которая имела бы все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской и экстренной помощи.

Сегодня МИД передал официальную ноту по этому поводу во внешнеполитическое ведомство Грузии.

Как отметили в министерстве, дальнейшее пребывание Саакашвили в тюремной больнице "создает дополнительные риски и напряжения, которых можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями".

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Наталия Медведева

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