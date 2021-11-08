"Мы разочарованы". МИД отреагировал на отправку Саакашвили в тюремную больницу
Министерство иностранных дел заявило о разочаровании переводом гражданина Украины Михеила Саакашвили в тюремную больницу. Об этом говорится в комментарии МИД, опубликованном на сайте ведомства.
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МИД разочаровано переводом Саакашвили в пенитенциарное медучреждение №18 в Глдане и тем, что украинской стороне об этом не сообщили.
Украинское внешнеполитическое ведомство призвало грузинскую сторону срочно перевезти Саакашвили в гражданскую клинику, которая имела бы все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской и экстренной помощи.
Сегодня МИД передал официальную ноту по этому поводу во внешнеполитическое ведомство Грузии.
Как отметили в министерстве, дальнейшее пребывание Саакашвили в тюремной больнице "создает дополнительные риски и напряжения, которых можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями".
- 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию, где не был восемь лет. В тот же день его задержали в Тбилиси: 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы – политика признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
- Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.
- 6 ноября в Грузии началась акция в поддержку Саакашвили. Демонстранты требуют у властей перевести его в частную клинику.
- Сегодня, Саакашвили на вертолете перевезли в тюремную больницу, несмотря на его возражения.
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