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В Грузии идет многотысячная акция в поддержку Саакашвили: требуют перевести его в клинику

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2021, 19:18
В Грузии идет многотысячная акция в поддержку Саакашвили: требуют перевести его в клинику - Фото
Акция в поддержку Михеила Саакашвили (Фото: EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE)

Сегодня, 6 ноября, в Грузии проводится акция в поддержку третьего президента страны, гражданина Украины Михеила Саакашвили. Люди требуют у властей перевести Саакашвили в частную клинику. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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Организатор акции – крупнейшая оппозиционная партия Грузии Единое национальное движение (ЕНД).

Люди собрались у здания руставской тюрьмы, где содержится Саакашвили.

Главное требование протестующих – перевести в частную клинику политика, который 37-й день продолжает голодовку в тюрьме.

Ранее председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что протест будет "растущим и перманентным", а демонстранты не разойдутся до тех пор, "пока не спасут Саакашвили".

Власти усилили меры безопасности у руставской тюрьмы. На месте мобилизованы спецподразделения и сотрудники криминальной полиции, установлены ограждения.

В митинге участвуют несколько тысяч человек. Многие пришли на акцию с государственными флагами, многие держат плакаты с надписями "Свободу Мише" и красные розы – символ революции 2003 года. К протесту присоединились гражданские активисты, общественные деятели и политики, представляющие разные партии.

За несколько часов до начала протестной акции в Службе госбезопасности (СГБ) Грузии заявили, что Саакашвили из тюрьмы планирует государственный переворот и ряд серьезных провокаций с целью свержения власти. По версии ведомства, в планы политика входит блокировка различных ведомств в Тбилиси, перекрытие дорог, а также убийство одного из лидеров оппозиции.

  • 1 октября 2021-го Саакашвили прилетел в Грузию, где не был восемь лет. По его словам, он не мог оставаться в стороне, когда в его стране проходят судьбоносные выборы.
  • В тот же день Саакашвили задержали в Тбилиси. 28 июня 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы: политика признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. 
  • Он объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.
  • Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.

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Наталия Медведева
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Михеил Саакашвили
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