"Сына убивают у меня на глазах". Мать Саакашвили записала видеообращение к Зеленскому

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гьюли Аласания записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому. Она попросила о помощи в возвращении Саакашвили в Украину и заявила, что сына "убивают" у нее на глазах.

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"Мы в отчаянном положении. Моего сына убивают у меня на глазах. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь", – сказала Гьюли Аласания.

Она отметила, что нужно каким-то образом организовать переправку Саакашвили в Украину, чтобы здесь он мог получить нужное лечение, заботу, "и смог как-то выжить".

По словам матери Саакашвили, ему предлагают только перевестись в тюремную больницу, где нет нужных специалистов и "вообще никаких условий для лечения таких больных". Женщина заявила, что он голодает уже 35 дней.

"Можете себе представить? Может случиться все что угодно, в любой момент. Но это никого не беспокоит", – сказала Аласания.

По словам матери Саакашвили, ее единственная надежда – на Украину: на людей, депутатов и, прежде всего, на Зеленского.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что получила письмо от Саакашвили. В нем на 35-й день голодовки он сообщил о критическом состоянии здоровья и неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне. Также Саакашвили заявил, что правительство Грузии "прямо призывает к убийству".

1 октября 2021-го Саакашвили прилетел в Грузию, где не был восемь лет. По его словам, он не мог оставаться в стороне, когда в его стране проходят судьбоносные выборы.

В тот же день Саакашвили задержали в Тбилиси. 28 июня 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы: политика признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

Он объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.

Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.

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Оксана Житнюк

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