UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Сына убивают у меня на глазах". Мать Саакашвили записала видеообращение к Зеленскому видео

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 14:23
Гьюли Аласания (Скриншот с видео из Facebook Саакашвили)
Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ – обозреватель Forbes
Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ – обозреватель Forbes
Бокс. Где смотреть бой Фьюри – Уайлдер: дата и время онлайн-трансляции поединка
Бокс. Где смотреть бой Фьюри – Уайлдер: дата и время онлайн-трансляции поединка

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гьюли Аласания записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому. Она попросила о помощи в возвращении Саакашвили в Украину и заявила, что сына "убивают" у нее на глазах.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное 

"Мы в отчаянном положении. Моего сына убивают у меня на глазах. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь", – сказала Гьюли Аласания.

Она отметила, что нужно каким-то образом организовать переправку Саакашвили в Украину, чтобы здесь он мог получить нужное лечение, заботу, "и смог как-то выжить".

По словам матери Саакашвили, ему предлагают только перевестись в тюремную больницу, где нет нужных специалистов и "вообще никаких условий для лечения таких больных". Женщина заявила, что он голодает уже 35 дней.

"Можете себе представить? Может случиться все что угодно, в любой момент. Но это никого не беспокоит", – сказала Аласания.

По словам матери Саакашвили, ее единственная надежда – на Украину: на людей, депутатов и, прежде всего, на Зеленского.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что получила письмо от Саакашвили. В нем на 35-й день голодовки он сообщил о критическом состоянии здоровья и неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне. Также Саакашвили заявил, что правительство Грузии "прямо призывает к убийству".

"Сына убивают у меня на глазах". Мать Саакашвили записала видеообращение к Зеленскому

"Сына убивают у меня на глазах". Мать Саакашвили записала видеообращение к Зеленскому

  • 1 октября 2021-го Саакашвили прилетел в Грузию, где не был восемь лет. По его словам, он не мог оставаться в стороне, когда в его стране проходят судьбоносные выборы.
  • В тот же день Саакашвили задержали в Тбилиси. 28 июня 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы: политика признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. 
  • Он объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.
  • Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.

Читайте также: У Саакашвили заявили, что его хотят "ликвидировать". Премьер ответил: Бредни и провокация

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Михеил Саакашвили арест голодовка Владими Зеленский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 