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Саакашвили на вертолете вывезли в тюремную больницу, он был против – видео

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 17:50
Саакашвили на вертолете вывезли в тюремную больницу, он был против – видео - Фото
Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Главу Исполкома реформ Михеила Саакашвили на 39-й день голодовки на вертолете вывезли в тюремную больницу в Грузии, хотя он был против лечения именно в этом учреждении. Об этом в эфире Украина 24 заявила омбудсмен Людмила Денисова. Также эту информацию подтвердила LIGA.net представитель политика Мария Барабаш.

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"Пенитенциарная служба Грузии подтвердила, что Саакашвили перевезли из исправительной колонии №12 в исправительную колонию №18. Она находится в Глдани, это практически в Тбилиси. Там есть тюремная больница, в которую именно и перевезли Михеила", – сказала Денисова.

По словам Денисовой, Саакашвили был против переведения в тюремную больницу. Он опасался, что в этой тюрьме ему грозит расправа от людей, которые попали за решетку при его президентстве в Грузии, объясняет омбудсмен.

Денисова говорит, что врачи отмечали очень плохое состояние Саакашвили и настаивали на срочной медпомощи. "Поэтому именно вертолетом его и вывезли", – сказала она.

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Омбудсмен сказала, что сейчас сложно сказать, "сколько, возможно, минут осталось в жизни Саакашвили". По ее мнению, грузинская власть понимает серьезность ситуации, не хочет его смерти и будет спасать политика. Денисова пообещала рассказать больше деталей завтра, после встречи с послом Грузии.

Нардеп Слуги народа и возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько опубликовала в Facebook видео с вертолетом, на котором якобы находился Саакашвили.

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Марк Сировой
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Михеил Саакашвили Людмила Денисова вертолет больница тюрьма голодовка Елизавета Ясько
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