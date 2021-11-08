Саакашвили на вертолете вывезли в тюремную больницу, он был против – видео

Главу Исполкома реформ Михеила Саакашвили на 39-й день голодовки на вертолете вывезли в тюремную больницу в Грузии, хотя он был против лечения именно в этом учреждении. Об этом в эфире Украина 24 заявила омбудсмен Людмила Денисова. Также эту информацию подтвердила LIGA.net представитель политика Мария Барабаш.

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"Пенитенциарная служба Грузии подтвердила, что Саакашвили перевезли из исправительной колонии №12 в исправительную колонию №18. Она находится в Глдани, это практически в Тбилиси. Там есть тюремная больница, в которую именно и перевезли Михеила", – сказала Денисова.

По словам Денисовой, Саакашвили был против переведения в тюремную больницу. Он опасался, что в этой тюрьме ему грозит расправа от людей, которые попали за решетку при его президентстве в Грузии, объясняет омбудсмен.

Денисова говорит, что врачи отмечали очень плохое состояние Саакашвили и настаивали на срочной медпомощи. "Поэтому именно вертолетом его и вывезли", – сказала она.

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Омбудсмен сказала, что сейчас сложно сказать, "сколько, возможно, минут осталось в жизни Саакашвили". По ее мнению, грузинская власть понимает серьезность ситуации, не хочет его смерти и будет спасать политика. Денисова пообещала рассказать больше деталей завтра, после встречи с послом Грузии.

Нардеп Слуги народа и возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько опубликовала в Facebook видео с вертолетом, на котором якобы находился Саакашвили.

1 октября 2021-го Саакашвили прилетел в Грузию, где не был восемь лет. По его словам, он не мог оставаться в стороне, когда в его стране проходят судьбоносные выборы.

В тот же день Саакашвили задержали в Тбилиси. 28 июня 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы: политика признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

Он объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.

6 ноября в Грузии началась акция в поддержку Саакашвили. Демонстранты требуют у властей перевести Саакашвили в частную клинику.

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Марк Сировой

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