Власти Грузии показали "трапезу" Саакашвили. Он говорит – это добавки, отказался и от них

Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, которое якобы опровергает голодовку третьего президента страны, гражданина Украины Михеила Саакашвили. Саакашвили отреагировал – по его словам, на видео он употреблял добавки, но теперь откажется и от них.

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В пенитенциарной службе Грузии заявили, что на видео "хорошо видно, как Саакашвили употребляет еду и натуральные соки в разное время дня". Также опубликованы фото продуктов, якобы полученных Саакашвили.

После публикации видео Саакашвили заявил, что получал прописанные врачами минеральные и микронутриентные добавки, которые необходимы во время голодовки, чтобы стабилизировать пульс, частоту сердечных сокращений и минимальный уровень глюкозы.

Комментируя фото с якобы полученными им продуктами, Саакашвили заявил, что "не видел эти конкретные консервы", и такие банки на видео не видны ни на столе, ни где-либо еще.

Он также возмутился публикацией видео в сети – по словам Саакашвили, в кабинете официально установлены видеокамеры, но исключительно в целях безопасности.

Бывший президент Грузии заявил, что со вчерашнего дня, 6 ноября, не принимает никаких добавок, на что ранее давал письменное согласие.

1 октября 2021-го Саакашвили прилетел в Грузию, где не был восемь лет. По его словам, он не мог оставаться в стороне, когда в его стране проходят судьбоносные выборы.

В тот же день Саакашвили задержали в Тбилиси. 28 июня 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы: политика признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

Он объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.

Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.

6 ноября в Грузии началась акция в поддержку Саакашвили. Люди требуют у властей перевести Саакашвили в частную клинику.

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Оксана Житнюк

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