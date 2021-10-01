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Саакашвили и депутат Ясько объявили об отношениях: видео записали на случай ареста

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 22:38
Саакашвили и депутат Ясько объявили об отношениях: видео записали на случай ареста - Фото
Скриншот с видео

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Слуги народа Елизавета Ясько объявили, что состоят в отношениях. Соответствующее видео опубликовано на Facebook-страницах Ясько и Саакашвили.

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Видео, как сказано в аккаунте Саакашвили, записано до его отъезда в Грузию. Депутат и бывший президент договорились, что опубликуют его в случае ареста.

"Я думаю, что просто нужно объявить, что мы вместе, и что мы влюблены друг в друга, мы живем вместе. Хочу всем пожелать счастья, а также хотел бы, чтобы люди желали счастья и нам", – сказал Саакашвили.

"Любовь и борьба за свое государство – это благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою Родину. Я его полностью поддерживаю. Потому что поступила бы так же за Украину", – прокомментировала видео Ясько.

Саакашвили и депутат Ясько объявили об отношениях: видео записали на случай ареста

Как известно, Саакашвили женат на гражданке Нидерландов Сандре Руловс. У них двое детей. Возможно, они развелись, но информации об этом в заслуживающих доверия источниках нет.

  • Сегодня Саакашвили в Тбилиси арестовали грузинские правоохранители. 28 июня 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: Саакашвили признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. 
  • В Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили в Грузии и тоном заявлений, которые звучат в этой стране относительно возможного развития ситуации. В комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ситуация с Саакашвили "однозначно вызывает беспокойство, особенно учитывая, что заявления в Грузии по отношению к нему звучат такие, что не позволяют сделать вывод о справедливом и непредвзятом отношении к нему в его родной стране".
Вадим Ребрина
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михаил саакашвили Елизавета Ясько
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