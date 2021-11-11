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Власти Грузии показали видео с Саакашвили из больницы: Денисова и Ясько заявили о "пытках" видео

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 15:52
Михеил Саакашвили (фото - ЕРА)
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Пенитенциарная служба Грузии показала видео, как гражданина Украины, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в тюремную больницу 8 ноября. Видео опубликовано в Facebook службы.

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В пенитенциарной службе заявляют, что разместили видео "в связи с большим общественным интересом". Также в сообщении сказано, что Саакашвили якобы напал на персонал и повредил медицинское оборудование, по данному факту начато расследование.

На опубликованных кадрах группа людей за руки и за ноги несет Саакашвили по коридорам и везет на лифте в палату, где он спорит с двумя мужчинами и сбрасывает с тумбочки какой-то прибор.

На видео отреагировала омбудсмен Людмила Денисова. Она заявила, что запись "подтверждает факт пыток и жестокого обращения с Михеилом", что является грубым нарушением Конвенции о правах человека.

Денисова призвала Комитет ООН против пыток и Европейский комитет отреагировать на инцидент. Также омбудсмен заявила, что требует от грузинских властей перевести Саакашвили в больницу, которая соответствует стандартам оказания медицинской помощи с учетом всех рекомендаций врачей.

На видео отреагировала и нардеп от Слуги народа Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с Саакашвили. По ее словам, на "ужасающих кадрах пыток" видно, как его "тянут по полу, толкают, силой пытаются провести какие-то медицинские процедуры". Как заявила Ясько, в результате этого у Саакашвили появились травмы на теле. Публикацию самого видео Ясько назвала "отдельным нарушением". 

Власти Грузии показали видео с Саакашвили из больницы: Денисова и Ясько заявили о "пытках"

Власти Грузии показали видео с Саакашвили из больницы: Денисова и Ясько заявили о "пытках"

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Оксана Житнюк
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Михеил Саакашвили Грузия голодовка
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