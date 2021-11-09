Специальная пенитенциарная служба Грузии показала, как гражданин Украины Михеил Саакашвили, которого 8 ноября на вертолете доставили в тюремную больницу, собирает вещи перед поездкой. Видео опубликовано в Facebook службы.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Согласно заявлению грузинских властей, это видео было опубликовано в связи с большим общественным интересом – чтобы продемонстрировать, что Саакашвили покинул тюрьму "не против своей воли".
- 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию, где не был восемь лет. В тот же день его задержали в Тбилиси: 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы – политика признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
- Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.
- 6 ноября в Грузии началась акция в поддержку Саакашвили. Демонстранты требуют у властей перевести его в частную клинику.
- Сегодня, Саакашвили на вертолете перевезли в тюремную больницу, несмотря на его возражения. МИД Украины выразил разочарование и отправил официальную ноту по этому поводу.
Читайте также: Власти Грузии не пускают Саакашвили в гражданскую клинику. Заявили о его "праве на суицид"
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии