Специальная пенитенциарная служба Грузии показала, как гражданин Украины Михеил Саакашвили, которого 8 ноября на вертолете доставили в тюремную больницу, собирает вещи перед поездкой. Видео опубликовано в Facebook службы.

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Согласно заявлению грузинских властей, это видео было опубликовано в связи с большим общественным интересом – чтобы продемонстрировать, что Саакашвили покинул тюрьму "не против своей воли".

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Наталия Медведева

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