Зеленский призвал Грузию отпустить Саакашвили на лечение: Надо проявить милосердие
Президент Владимир Зеленский призвал Грузию отпустить Михеила Саакашвили на лечение за границу. Об этом он сказал в вечернем обращении в понедельник, 19 декабря.
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"Наверное, все могли видеть, в каком состоянии находится Михаил Саакашвили, в каком состоянии его здоровье. Поэтому я обращаюсь к властям Грузии: надо проявить милосердие. Особенно в предрождественское время. То, что сейчас происходит с Михаилом, – это издевательство, которое не подходит Грузии", – сказа Зеленский.
Он предложил перевести Саакашвили в любую больницу Украины, другое европейское государство или США.
"Время сделать этот добрый шаг", – сказал Зеленский.
Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. Осенью 2021 года Михаил Саакашвили, с мая 2015 года гражданин Украины, решил вернуться на родину после многолетнего отсутствия, несмотря на заочный приговор. 1 октября 2021 года сразу после приезда в Грузию Саакашавили задержали.
После ареста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку по несогласию с выдвинутыми против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам.
Его поместили в тюрьму на основании приговоров грузинских судов 2018 года и судебных разбирательств еще по двум делам, которые продолжаются с 2014 года.
Саакашвили прекратил голодовку, только когда состояние его здоровья критическое.
Грузинские власти отказываются помиловать Саакашвили.
- 15 декабря уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что состояние здоровья Михеила Саакашвили значительно ухудшилось.
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