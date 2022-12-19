Зеленский призвал Грузию отпустить Саакашвили на лечение: Надо проявить милосердие

Президент Владимир Зеленский призвал Грузию отпустить Михеила Саакашвили на лечение за границу. Об этом он сказал в вечернем обращении в понедельник, 19 декабря.

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"Наверное, все могли видеть, в каком состоянии находится Михаил Саакашвили, в каком состоянии его здоровье. Поэтому я обращаюсь к властям Грузии: надо проявить милосердие. Особенно в предрождественское время. То, что сейчас происходит с Михаилом, – это издевательство, которое не подходит Грузии", – сказа Зеленский.

Он предложил перевести Саакашвили в любую больницу Украины, другое европейское государство или США.

"Время сделать этот добрый шаг", – сказал Зеленский.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. Осенью 2021 года Михаил Саакашвили, с мая 2015 года гражданин Украины, решил вернуться на родину после многолетнего отсутствия, несмотря на заочный приговор. 1 октября 2021 года сразу после приезда в Грузию Саакашавили задержали. После ареста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку по несогласию с выдвинутыми против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам. Его поместили в тюрьму на основании приговоров грузинских судов 2018 года и судебных разбирательств еще по двум делам, которые продолжаются с 2014 года. Саакашвили прекратил голодовку, только когда состояние его здоровья критическое. Грузинские власти отказываются помиловать Саакашвили.

15 декабря уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что состояние здоровья Михеила Саакашвили значительно ухудшилось.

Андрій Водяний

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