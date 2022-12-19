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Зеленский призвал Грузию отпустить Саакашвили на лечение: Надо проявить милосердие

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 23:59
Зеленский призвал Грузию отпустить Саакашвили на лечение: Надо проявить милосердие - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский призвал Грузию отпустить Михеила Саакашвили на лечение за границу. Об этом он сказал в вечернем обращении в понедельник, 19 декабря.

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"Наверное, все могли видеть, в каком состоянии находится Михаил Саакашвили, в каком состоянии его здоровье. Поэтому я обращаюсь к властям Грузии: надо проявить милосердие. Особенно в предрождественское время. То, что сейчас происходит с Михаилом, – это издевательство, которое не подходит Грузии", – сказа Зеленский.

Он предложил перевести Саакашвили в любую больницу Украины, другое европейское государство или США.

"Время сделать этот добрый шаг", – сказал Зеленский.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. Осенью 2021 года Михаил Саакашвили, с мая 2015 года гражданин Украины, решил вернуться на родину после многолетнего отсутствия, несмотря на заочный приговор. 1 октября 2021 года сразу после приезда в Грузию Саакашавили задержали.

После ареста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку по несогласию с выдвинутыми против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам.

Его поместили в тюрьму на основании приговоров грузинских судов 2018 года и судебных разбирательств еще по двум делам, которые продолжаются с 2014 года.

Саакашвили прекратил голодовку, только когда состояние его здоровья критическое.

Грузинские власти отказываются помиловать Саакашвили.

Андрій Водяний
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Владимир Зеленский михаил саакашвили Грузия
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