РФ хочет забрать на 49 лет курорт в Абхазии. Президент Грузии заявила об аннексии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в аннексии из-за ее намерений забрать в пользование на 49 лет "госдачу" в Бичвинта на территории оккупированной Абхазии. В своем Twitter Зурабишвили призвала международное сообщество "жестко отреагировать" на это.

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"То, что мы видим в Бичвинта, — это форма аннексии территории Грузии Россией. Мы видим сильную народную реакцию на события. Это результат продолжающейся оккупации. Я решительно осуждаю это и призываю международное сообщество жестко на это отреагировать", – написала Зурабишвили.

Как сообщает Грузия-Online, в оккупированной Абхазии уже несколько недель идет дискуссия о передаче Федеральной службе охраны России на 49 лет так называемой госдачи в Бичвинта, береговой линии и прилегающих к ней морских вод (186 гектар земли и 115 гектар моря). Такое соглашение было подписано в Москве 19 января 2022 года.

В августе 2008-го года произошли бои между Грузией с одной стороны, Россией и подконтрольными ей сепаратистами в Южной Осетии и Абхазии с другой. В результате регионы оказались оккупированными российскими войсками и подконтрольными Кремлю лицами.

16 апреля 2009 года Грузия обратилась с иском против России в ЕСПЧ.

Слушания длились 12 лет, и в январе 2021-го ЕСПЧ вынес решение. Суд частично отказал Грузии в ее требованиях, касающихся периода 8-12 августа 2008-го, но удовлетворил ту часть, в которая имела отношение к событиям после 12 августа. Вопрос о выплате компенсаций остался открытым.

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Оксана Житнюк

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