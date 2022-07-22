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"Двойная игра". Президент Грузии раскритиковала власти из-за проблем с евроинтеграцией

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 12:14
Саломе Зурабишвили (фото - ЕРА)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала грузинские власти за проблемы с евроинтеграцией и заявила, что власти ведут двойную игру. Об этом она заявила в интервью Общественному вещателю, передают Новости-Грузия.

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"Я не знаю, до каких пор должна продолжаться эта какая-то двойная игра, что мы как бы хотим идти к Евросоюзу, хотим получить то, что называется статус кандидата, который получили Украина и Молдова", – сказала она.

Зурабишвили считает, что грузинские власти не делают необходимые вещи для сближения с ЕС, в частности не выполняют 12 пунктов из рекомендаций Еврокомиссии. Кроме того, она считает, что делаются и противоположные от сближения с Европой шаги.

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"Начиная с того, что выбросили документ Шарля Мишеля (план президента Евросовета по урегулированию политического кризиса. – ред.), аннулировали все шаги, предпринятые в течение года, довольно грубо отказались от кредита ЕС", – сказала она, также отметив, что грузинские власти критиковали западных послов.

По ее словам, "все очень хорошо видят, что идет антизападная риторика в то время, когда в отношении России – тишина". Зурабишвили считает, что любой шаг грузинских властей за последний год "негативно оценивается со стороны ЕС" – и в это же время от властей идет "невероятная риторика", "бесконечные нападки на европарламентариев".

  • В июне Грузия не получила статус кандидата в ЕС в отличие от Украины и Молдовы.
  • В том же месяце правительство Грузии подало иск против Зурабишвили в Конституционный суд, чтобы тот разъяснил полномочия президента при назначении глав дипмиссий.
  •  В конце июня Зурабишвили впервые использовала право вето – заблокировала законопроект о расширении полномочий силовиков по слежке, который был раскритикован ЕС.

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Марк Сировой
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ЕС Грузинская мечта евроинтеграция Саломе Зурабишвили
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