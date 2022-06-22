Арахамия: Слова премьера Грузии – фейк. Мы будем помогать Грузии стать членом ЕС
Глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия уверяет, что не убеждал Европейский Союз не давать Грузии статус кандидата в ЕС, как об этом заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили. Об этом Арахамия сообщил в Telegram.
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Как передают Новости-Грузия, Гарибашвили заявил, что Арахамия якобы настойчиво требовал, чтобы Грузии не давали статус кандидата в ЕС, а Европе "фактически был поставлен ультиматум – если Грузия получит статус кандидата, мы будем очень разочарованы".
Арахамия назвал слова Гарибашвили "откровенным фейком" и "провокацией". Он отметил, что не ездил в Европу, а в США обосновывал концепцию, что "олигарх пророссийского плана" и экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили "имеет марионеточное правительство и, по сути, подставляет обычный грузинский народ, который хочет в Европу".
"Недавний многочисленный митинг (в Тбилиси в поддержку евроинтеграции. – Ред.) четко показал, что грузины, – это часть Европы, все хотят быть частью ЕС. Мы как Украина, как власть Украины, будем максимально помогать Грузии стать членом ЕС", – сказал Арахамия.
Он призвал не обращать внимания на "вбросы и фейки грузинского правительства". Арахамия также считает, что грузины "стали заложниками одного олигарха".
"Грузины, держитесь, я уверен, что нас вместе ждет большое будущее внутри Европы", – подытожил он.
- 17 июня Еврокомиссия рекомендовала дать статус кандидата в ЕС Украине и Молдове.
- Тбилиси рекомендации не получил; в ЕС объяснили, что Грузия должна политически объединиться, чтобы продолжить четкий путь к структурным реформам и Евросоюзу.
- Окончательное решение о статусе кандидата в ЕС должен принять Евросовет 23-24 июня.
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