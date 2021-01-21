Европейский суд вынес решение по делу Грузии против РФ. Каждая сторона заявила о победе

Сегодня Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Грузии против России – о вооруженном конфликте в Южной Осетии 2008 года. Решение было опубликовано на официальном сайте ЕСПЧ, слушания по нему длились 12 лет.

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В своем решении ЕСПЧ подчеркнул, что нужно разграничить активную фазу боевых действий периода 8-12 августа 2008 года и события, произошедшие после подписания соглашения о прекращении огня. Судьи пришли к выводу, что Россия не несет ответственность за преступления, совершенные в первый период с 8 по 12 августа.

По мнению судей, Россия фактически контролировала Южную Осетию, Абхазию и "буферную зону" с 12 августа по 10 октября 2008 года и поэтому несет ответственность за нарушения прав человека только за этот период. В то время как с 8 по 12 августа там царил хаос и территории никем не контролировались.

В ЕСПЧ установили, что Россия должна нести ответственность за жестокое и бесчеловечное обращение с военнопленными и мирным населением, а также за пытки и содержание пленных в ужасных санитарных условиях.

Суд частично отказал Грузии в ее требованиях, касающихся периода 8-12 августа 2008 года, но удовлетворил ту часть, в которая имела отношение к событиям после 12 августа. Вопрос о выплате компенсаций остался открытым – судьи заявили, что он требует дополнительной проработки и на это уйдет около года.

В странах-участниках процесса решение ЕСПЧ оценили по-разному.

В российском Минюсте заявили о победе в деле РФ, отметив, что суд признал ряд обвинений Грузии необоснованными и не подтвердил версию, что российские войска вторглись в Южную Осетию еще до нападения грузинской армии на Цхинвал.

В Минюсте Грузии принятое решение также назвали "исторической победой", подчеркнув, что "борьба за правду и справедливость" наконец окончена. В ведомстве отметили, что Россию признали виновной в нарушении прав на жизнь и свободу передвижения, а также в применении пыток и задержаний.

Судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская заявила, что отрицать контролирование территории странами, которые там воюют, абсолютно нелогично, ведь это подразумевается исходя из самой сути вопроса.

По словам Юдковская, она и судьи ЕСПЧ от Польши и Грузии не согласились с отказной частью решения. По их мнению, Россия должна нести ответственность в том числе и за те преступления, которые были совершены в Южной Осетии в период с 8 по 12 августа 2008 года.

16 апреля 2009 года Грузия обратилась с иском против России в ЕСПЧ.

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Дарья Мостовая

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