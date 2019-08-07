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Годовщина агрессии РФ против Грузии: МИД Украины сделал заявление

Годовщина агрессии РФ против Грузии: МИД Украины сделал заявление - Фото
Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net
07.08.2019, 13:30

Сегодня - годовщина нападения РФ на Грузию

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает войну России против Грузии в августе 2008-го, оккупацию грузинских территорий и шаги для фактической аннексии Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном в связи с годовщиной войны РФ против Грузии.

Украина выражает солидарность и подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, разделяет необходимость мирного решения конфликта и поддерживает инициативу грузинского правительства "Шаг к лучшему будущему".

"Опыт показал, что политика умиротворения агрессора путем заморозки российско-грузинского конфликта развязала ему руки и привела к прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в феврале 2014 года", - сказано также в заявлении украинского ведомства.

МИД призывает международной сообщество продолжить принимать консолидированные меры для восстановления территориальной целостности и суверенитета государств, пострадавших от агрессии РФ.

9 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала руководство России не поддаваться на "провоцирование" грузинских "радикальных сил".

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агрессия рф российско-грузинская война
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