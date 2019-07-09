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09.07.2019, 15:01

Президент Грузии призвала Россию не идти на эскалацию

Президент Грузии призвала Россию не идти на эскалацию - Фото
Саломе Зурабишвили (фото - facebook.com.zourabichvilisalome)

По словам Саломе Зурабишвили, Грузия исторически является символом толерантности

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала руководство России не поддаваться на "провоцирование" грузинских "радикальных сил". Об этом она заявила сегодня на брифинге, сообщает Грузия Online.

"Я призываю руководство России не поддаваться на эскалацию. Будет парадокс, если соседняя страна ответит на провоцирование, начатое, по ее же характеристике, "радикальными силами", и этим будет способствовать деструктивным целям", - сказала Зурабишвили.

Она обратилась к гражданам Грузии, проживающим в РФ, заверив, что сделает все, чтобы они "продолжали жить мирно и стабильно". 

"Даже в самые напряженные для страны периоды не происходило ни одного инцидента, который бы создавал угрозу иностранным гражданам, проживающим в Грузии, или гостям и так будет продолжаться", — сказала президент.

Вчера ведущий авторской программы на грузинском телеканале Рустави-2 Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину. Текст обращения состоял исключительно из нецензурных выражений.

Госдума России на пленарном заседании сегодня, 9 июля, единогласно приняла постановление о введении санкций против Грузии. 

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Теги: Саломе Зурабишвили, Георгий Габуния, рустави-2
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