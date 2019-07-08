"Пошел ты в ж..пу, Володя": на грузинском ТВ обматерили Путина

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Ведущий авторской программы на грузинском телеканале Рустави-2 Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту страны-оккупанта России Владимиру Путину. Текст обращения состоял исключительно из нецензурных выражений, сообщает Эхо Кавказа.

Гендиректор телекомпании Рустави 2 Ника Гварамия осудил нецензурную брань в авторской программе Габуния. Гварамия отметил, что несмотря на то, что данная передача является авторской, канал не поддерживает "такую тошнотворную брань в прямом эфире".

"При этом гендиректор подчеркнул, что полностью согласен с пафосом заявления Габуния и не намерен извиняться за мат в адрес Путина, но отметил, что канал считает недопустимой такую самодеятельность", - отмечается в сообщении.

Видео содержит нецензурную лексику, 18+

Президент Грузии Саломе Зурабишвили распространила заявление, осудив данный выпуск программы на телеканале Рустави-2.

20 июня в Тбилиси полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против участников акции протеста, которая проходит перед зданием парламента, в больницы были доставлены 16 человек.

Ранее оппозиционные партии блокировали зал заседаний законодательного органа, после чего межпарламентская ассамблея прекратила работу.