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08.07.2019, 07:41

"Пошел ты в ж..пу, Володя": на грузинском ТВ обматерили Путина

"Пошел ты в ж..пу, Володя": на грузинском ТВ обматерили Путина - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Инцидент произошел на телекомпании Рустави-2

Ведущий авторской программы на грузинском телеканале Рустави-2 Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту страны-оккупанта России Владимиру Путину. Текст обращения состоял исключительно из нецензурных выражений, сообщает Эхо Кавказа.

Гендиректор телекомпании Рустави 2 Ника Гварамия осудил нецензурную брань в авторской программе Габуния. Гварамия отметил, что несмотря на то, что данная передача является авторской, канал не поддерживает "такую тошнотворную брань в прямом эфире".

"При этом гендиректор подчеркнул, что полностью согласен с пафосом заявления Габуния и не намерен извиняться за мат в адрес Путина, но отметил, что канал считает недопустимой такую самодеятельность", - отмечается в сообщении.

Видео содержит нецензурную лексику, 18+

Президент Грузии Саломе Зурабишвили распространила заявление, осудив данный выпуск программы на телеканале Рустави-2.

20 июня в Тбилиси полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против участников акции протеста, которая проходит перед зданием парламента, в больницы были доставлены 16 человек.

Ранее оппозиционные партии блокировали зал заседаний законодательного органа, после чего межпарламентская ассамблея прекратила работу.

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Теги: владимир путин, Саломе Зурабишвили, мат, Георгий Габуния, рустави-2
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