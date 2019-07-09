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09.07.2019, 14:40

Госдума России одобрила санкции против Грузии

Госдума России одобрила санкции против Грузии - Фото
Фото: Госдума РФ

В Кремле говорят, что окончательное решение о санкциях против Грузии пока не принято

Госдума России на пленарном заседании сегодня, 9 июля, единогласно приняла постановление о введении санкций против Грузии. Текст постановления опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

"В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер", - говорится в нем.

Речь идет о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и минеральных вод, а также об ограничении денежных переводов из России в Грузию.

При этом пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что окончательное решение о введении санкций еще не приняли.

"Вы видите, какая жесткая реакция российских парламентариев, причем абсолютно единодушную позицию они заняли на фоне этого беспрецедентного поведения грузинского телеведущего. Но решение, как вы знаете, принимается правительством и в конечном итоге – президентом страны. Пока решение не принималось", – сказал Песков пропагандистскому изданию РИА Новости.

Вчера ведущий авторской программы на грузинском телеканале Рустави-2 Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину. Текст обращения состоял исключительно из нецензурных выражений.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили распространила заявление, осудив данный выпуск программы на телеканале Рустави-2.

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Теги: госдума, санкции, дмитрий песков, кремль
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