У Чорному морі затонув великий десантний корабель "Цезар Куніков", операція ГУР — джерело
У Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму було знищено великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Цезар Куніков". Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у силовому блоці.
За його словами, рано-вранці 14 лютого українська військова розвідка атакувала вороже судно дронами.
Внаслідок удару корабель затонув.
"Цезар Куніков" брав участь в агресії Росії проти Грузії у серпні 2008 року. Також ним росіяни перевозили військові вантажі до Сирії. Вперше він потрапив під удар Сил оборони 24 березня 2022 року у Бердянську, але тоді судну вдалося вціліти та піти у море.
Відео вибухів у морі після удару по кораблю можна переглянути за посиланням.
Нещодавно командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував відео прильоту на захопленому росіянами аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.
- 20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.
- 30 січня Стратком ВСУ повідомив, що українські захисники успішно вразили станцію радіолокації російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.
- Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст перестане існувати вже 2024 року. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Володимира Путіна.
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