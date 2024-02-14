В Черном море затонул большой десантный корабль "Цезарь Куников", операция ГУР — источник
В Черном море возле побережья временно оккупированного Крыма был уничтожен большой десантный корабль Черноморского флота России "Цезарь Куников". Об этом сообщил собеседник LIGA.net в силовом блоке.
По его словам, рано утром 14 февраля украинская военная разведка атаковала вражеское судно дронами.
В результате удара корабль затонул.
"Цезарь Куников" участвовал в агрессии России против Грузии в августе 2008 года. Также на нем россияне перевозили военные грузы в Сирию. Первый раз он попал под удар Сил обороны 24 марта 2022 года в Бердянске, но тогда судну удалось уцелеть и уйти в море.
Видео взрывов в море после удара по кораблю можно посмотреть по ссылке.
Недавно командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал видео прилета на захваченном россиянами аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.
- 20 января начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.
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