В Черном море затонул большой десантный корабль "Цезарь Куников", операция ГУР — источник

БДК "Цезарь Куников" (Фото: ресурс оккупантов)

В Черном море возле побережья временно оккупированного Крыма был уничтожен большой десантный корабль Черноморского флота России "Цезарь Куников". Об этом сообщил собеседник LIGA.net в силовом блоке.

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По его словам, рано утром 14 февраля украинская военная разведка атаковала вражеское судно дронами.

В результате удара корабль затонул.

"Цезарь Куников" участвовал в агрессии России против Грузии в августе 2008 года. Также на нем россияне перевозили военные грузы в Сирию. Первый раз он попал под удар Сил обороны 24 марта 2022 года в Бердянске, но тогда судну удалось уцелеть и уйти в море.

Видео взрывов в море после удара по кораблю можно посмотреть по ссылке.

Недавно командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал видео прилета на захваченном россиянами аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

20 января начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.

30 января СтратКом ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.

Буданов "хочет верить", что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Владимира Путина.

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