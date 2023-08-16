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ВМС: Украина вывела из строя пять больших десантных кораблей флота РФ. Всего их было шесть

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 13:38
ВМС: Украина вывела из строя пять больших десантных кораблей флота РФ. Всего их было шесть - Фото
Уничтожение БДК "Саратов" в Бердянске (Фото: скриншот с видео)

С начала большой войны РФ против Украины Силы обороны вывели из строя пять из шести больших десантных кораблей флота оккупантов. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net.

По его словам, первым был затоплен БДК "Саратов" в порту временно оккупированного Бердянска — Вооруженные Силы Украины ударили по нему 24 марта 2022 года.

Также тогда были повреждены десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск", на них начался пожар.

Четвертый корабль — это БДК "Оленегорский горняк", который был поражен морским дроном в порту Новороссийска 4 августа, судно находится на ремонте. Пятую цель спикер ВМС пока не назвал. 

Читайте также: "Крен у него большой". Появилось еще одно видео подбитого корабля ВМФ РФ в Новороссийске

Дмитрий Гриниченко
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