ВМС: Украина вывела из строя пять больших десантных кораблей флота РФ. Всего их было шесть
С начала большой войны РФ против Украины Силы обороны вывели из строя пять из шести больших десантных кораблей флота оккупантов. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net.
По его словам, первым был затоплен БДК "Саратов" в порту временно оккупированного Бердянска — Вооруженные Силы Украины ударили по нему 24 марта 2022 года.
Также тогда были повреждены десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск", на них начался пожар.
Четвертый корабль — это БДК "Оленегорский горняк", который был поражен морским дроном в порту Новороссийска 4 августа, судно находится на ремонте. Пятую цель спикер ВМС пока не назвал.
- Утром 4 августа 2023 года СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте Новороссийска, был серьезно поврежден БДК "Оленегорский горняк".
- БДК отбуксировали в плавучий док в порту Новороссийска.
- Ночью 5 августа морской дрон атаковал и повредил российский танкер SIG, который транспортировал топливо для оккупационных войск.
Читайте также: "Крен у него большой". Появилось еще одно видео подбитого корабля ВМФ РФ в Новороссийске
Комментарии