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ВМС: Україна вивела з ладу п'ять великих десантних кораблів флоту РФ. Усього їх було шість

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 13:38
ВМС: Україна вивела з ладу п'ять великих десантних кораблів флоту РФ. Усього їх було шість - Фото
Знищення БДК "Саратов" у Бердянську (Фото: скриншот із відео)

З початку великої війни РФ проти України Сили оборони вивели з ладу п'ять із шести великих десантних кораблів флоту окупантів. Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у коментарі LIGA.net.

За його словами, першим було затоплено ВДК "Саратов" у порту тимчасово окупованого Бердянська — Збройні Сили України вдарили по ньому 24 березня 2022 року.

Також тоді було пошкоджено десантні кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркасск", на них почалася пожежа.

Четвертий корабель — це БДК "Оленегорский горняк", який був уражений морським дроном у порту Новоросійська 4 серпня, судно перебуває на ремонті. П'яту ціль спікер ВМС поки не назвав.

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Дмитро Гриниченко
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