ВМС: Україна вивела з ладу п'ять великих десантних кораблів флоту РФ. Усього їх було шість

З початку великої війни РФ проти України Сили оборони вивели з ладу п'ять із шести великих десантних кораблів флоту окупантів. Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у коментарі LIGA.net.

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За його словами, першим було затоплено ВДК "Саратов" у порту тимчасово окупованого Бердянська — Збройні Сили України вдарили по ньому 24 березня 2022 року.

Також тоді було пошкоджено десантні кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркасск", на них почалася пожежа.

Четвертий корабель — це БДК "Оленегорский горняк", який був уражений морським дроном у порту Новоросійська 4 серпня, судно перебуває на ремонті. П'яту ціль спікер ВМС поки не назвав.

Вранці 4 серпня 2023 року СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами в бухті Новоросійська, було серйозно пошкоджено БДК "Оленегорский горняк".

БДК відбуксирували у плавучий док у порту Новоросійська.

Вночі 5 серпня морський дрон атакував та пошкодив російський танкер SIG, який транспортував пальне для окупаційних військ.

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