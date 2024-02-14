Знищення "Цезаря Кунікова". У РФ залишається в строю п'ять ВДК, ще чотири на ремонті — ВМС

Загалом після початку великої війни у Росії в Чорному морі було 13 великих десантних кораблів

ВДК "Цезар Куніков" (Фото: ресурс окупантів)

Після знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков" біля тимчасово окупованого Криму вранці 14 лютого у строю біля Чорноморського флоту РФ залишаються п'ять таких кораблів. Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у коментарі LIGA.net.

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За його словами, за час великої війни Сили оборони знищили чотири такі судна — це "Саратов", "Новочеркаськ", "Мінськ" та "Цезар Куніков".

Він зазначив, що на ремонті стоять ще чотири ВДК.

Перед повномасштабним вторгненням у Чорному морі було сім таких кораблів, потім росіяни пригнали ще шість.

Раніше у Генеральному штабі офіційно підтвердили знищення "Цезаря Кунікова".

Відео вибухів у морі після удару по кораблю можна переглянути за посиланням.

Нещодавно командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував відео прильоту на захопленому росіянами аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.

30 січня Стратком ВСУ повідомив, що українські захисники успішно вразили станцію радіолокації російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.

Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст перестане існувати вже 2024 року. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Володимира Путіна.

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