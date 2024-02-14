Знищення "Цезаря Кунікова". У РФ залишається в строю п'ять ВДК, ще чотири на ремонті — ВМС
Після знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков" біля тимчасово окупованого Криму вранці 14 лютого у строю біля Чорноморського флоту РФ залишаються п'ять таких кораблів. Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у коментарі LIGA.net.
За його словами, за час великої війни Сили оборони знищили чотири такі судна — це "Саратов", "Новочеркаськ", "Мінськ" та "Цезар Куніков".
Він зазначив, що на ремонті стоять ще чотири ВДК.
Перед повномасштабним вторгненням у Чорному морі було сім таких кораблів, потім росіяни пригнали ще шість.
Раніше у Генеральному штабі офіційно підтвердили знищення "Цезаря Кунікова".
Відео вибухів у морі після удару по кораблю можна переглянути за посиланням.
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