Уничтожение "Цезаря Куникова". У РФ остается в строю пять БДК, еще четыре на ремонте — ВМС

Всего после начала большой войны у России в Черном море было 13 больших десантных кораблей

БДК "Цезарь Куников" (Фото: ресурс оккупантов)

После уничтожения большого десантного корабля "Цезарь Куников" возле временно оккупированного Крыма утром 14 февраля в строю у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net.

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По его словам, за время большой войны Силы обороны уничтожили четыре таких судна — это "Саратов", "Новочеркасск", "Минск" и "Цезарь Куников".

Он отметил, что на ремонте стоят еще четыре БДК.

Перед полномасштабным вторжением в Черном море было семь таких кораблей, потом россияне пригнали еще шесть.

Ранее в Генеральном штабе официально подтвердили уничтожение "Цезаря Куникова".

Видео взрывов в море после удара по кораблю можно посмотреть по ссылке.

Недавно командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал видео прилета на захваченном россиянами аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

20 января начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.

30 января СтратКом ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.

Буданов "хочет верить", что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Владимира Путина.

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