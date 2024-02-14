Уничтожение "Цезаря Куникова". У РФ остается в строю пять БДК, еще четыре на ремонте — ВМС
После уничтожения большого десантного корабля "Цезарь Куников" возле временно оккупированного Крыма утром 14 февраля в строю у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net.
По его словам, за время большой войны Силы обороны уничтожили четыре таких судна — это "Саратов", "Новочеркасск", "Минск" и "Цезарь Куников".
Он отметил, что на ремонте стоят еще четыре БДК.
Перед полномасштабным вторжением в Черном море было семь таких кораблей, потом россияне пригнали еще шесть.
Ранее в Генеральном штабе официально подтвердили уничтожение "Цезаря Куникова".
Видео взрывов в море после удара по кораблю можно посмотреть по ссылке.
Недавно командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал видео прилета на захваченном россиянами аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.
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