Генштаб подтвердил уничтожение БДК "Цезарь Куников". Он был в Черном море возле Алупки
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины официально подтвердили уничтожение большого десантного корабля "Цезарь Куников" возле побережья временно оккупированного Крыма утром 14 февраля.
Военные заявляют, что судно было поражено вместе с Главным управлением разведки Минобороны.
Отмечается, что корабль находился в украинских территориальных водах возле Алупки.
"Цезарь Куников" участвовал в агрессии России против Грузии в августе 2008 года. Также на нем россияне перевозили военные грузы в Сирию. Первый раз он попал под удар Сил обороны 24 марта 2022 года в Бердянске, но тогда судну удалось уцелеть и уйти в море.
Видео взрывов в море после удара по кораблю можно посмотреть по ссылке.
Недавно командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал видео прилета на захваченном россиянами аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.
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