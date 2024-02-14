Генштаб подтвердил уничтожение БДК "Цезарь Куников". Он был в Черном море возле Алупки

БДК "Цезарь Куников" (Фото: ресурс оккупантов)

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины официально подтвердили уничтожение большого десантного корабля "Цезарь Куников" возле побережья временно оккупированного Крыма утром 14 февраля.

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Военные заявляют, что судно было поражено вместе с Главным управлением разведки Минобороны.

Отмечается, что корабль находился в украинских территориальных водах возле Алупки.

"Цезарь Куников" участвовал в агрессии России против Грузии в августе 2008 года. Также на нем россияне перевозили военные грузы в Сирию. Первый раз он попал под удар Сил обороны 24 марта 2022 года в Бердянске, но тогда судну удалось уцелеть и уйти в море.

Видео взрывов в море после удара по кораблю можно посмотреть по ссылке.

Недавно командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал видео прилета на захваченном россиянами аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

20 января начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.

30 января СтратКом ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.

Буданов "хочет верить", что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Владимира Путина.

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