Генштаб підтвердив знищення ВДК "Цезар Куніков". Він був у Чорному морі біля Алупки

ВДК "Цезар Куніков" (Фото: ресурс окупантів)

У Генеральному штабі Збройних Сил України офіційно підтвердили знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков" біля узбережжя тимчасово окупованого Криму 14 лютого.

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Військові заявляють, що судно було уражено разом із Головним управлінням розвідки Міноборони.

Зазначається, що корабель перебував в українських територіальних водах біля Алупки.

"Цезар Куніков" брав участь в агресії Росії проти Грузії у серпні 2008 року. Також ним росіяни перевозили військові вантажі до Сирії. Вперше він потрапив під удар Сил оборони 24 березня 2022 року у Бердянську, але тоді судну вдалося вціліти та піти у море.

Відео вибухів у морі після удару по кораблю можна переглянути за посиланням.

Нещодавно командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував відео прильоту на захопленому росіянами аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.

30 січня Стратком ЗСУ повідомив, що українські захисники успішно уразили станцію радіолокації російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.

Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст перестане існувати вже 2024 року. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Володимира Путіна.

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