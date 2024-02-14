14 лютого Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков" – успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО. Відповідне відео опублікувала розвідка.

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За даними ГУР, ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. У підсумку "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути.

"Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому", – акцентували в розвідці.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у коментарі LIGA.net заявив, що у строю біля Чорноморського флоту РФ залишаються п'ять таких кораблів.

Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала, зазначили в ГУР. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24.

Відео вибухів у морі після удару по кораблю можна переглянути за посиланням.

ДОВІДКА. Великий десантний корабель "Цезар Куніков" проєкту 775 ― одне із найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався Москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України. Вперше він потрапив під удар Сил оборони 24 березня 2022 року у Бердянську, але тоді судну вдалося вціліти та піти у море. Великий десантний корабель "Цезар Куніков" проєкту 775 ― одне із найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався Москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України. Вперше він потрапив під удар Сил оборони 24 березня 2022 року у Бердянську, але тоді судну вдалося вціліти та піти у море.

20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.

30 січня Стратком ЗСУ повідомив, що українські захисники успішно вразили станцію радіолокації російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.

Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст перестане існувати вже 2024 року. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Путіна.

Нещодавно командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував відео прильоту на захопленому росіянами аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

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