14 февраля Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" – успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО. Соответствующее видео опубликовала разведка.

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По данным ГУР, вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.

"Символично, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 101 год назад", – акцентировали в разведке.

Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net заявил, что в строю у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей.

Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела, отметили в ГУР. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24.

Видео взрывов в море после удара по кораблю можно просмотреть по ссылке.

СПРАВКА. Большой десантный корабль "Цезарь Куников" проекта 775 – одно из самых новых российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Использовался Москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины. Впервые он попал под удар Сил обороны 24 марта 2022 года в Бердянске, но тогда судну удалось уцелеть и уйти в море. Большой десантный корабль "Цезарь Куников" проекта 775 – одно из самых новых российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Использовался Москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины. Впервые он попал под удар Сил обороны 24 марта 2022 года в Бердянске, но тогда судну удалось уцелеть и уйти в море.

20 января начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.

30 января Стратком ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.

Буданов "хочет верить", что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Путина.

Недавно командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал видео прилета на захваченном россиянами аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

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