14 февраля Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" – успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО. Соответствующее видео опубликовала разведка.

По данным ГУР, вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.

"Символично, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 101 год назад", – акцентировали в разведке.

Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net заявил, что в строю у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей.

Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела, отметили в ГУР. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24.

Видео взрывов в море после удара по кораблю можно просмотреть по ссылке.

СПРАВКА.
Большой десантный корабль "Цезарь Куников" проекта 775 – одно из самых новых российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Использовался Москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины. Впервые он попал под удар Сил обороны 24 марта 2022 года в Бердянске, но тогда судну удалось уцелеть и уйти в море.
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