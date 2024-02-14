"Magura" уничтожила "Цезаря": разведчики показали кадры потопления корабля РФ – видео
14 февраля Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" – успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО. Соответствующее видео опубликовала разведка.
По данным ГУР, вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.
"Символично, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 101 год назад", – акцентировали в разведке.
Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net заявил, что в строю у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей.
Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела, отметили в ГУР. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24.
Видео взрывов в море после удара по кораблю можно просмотреть по ссылке.
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