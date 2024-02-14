Знищення "Цезаря Кунікова". Буданов розкрив деталі спецоперації: Били п'ять MAGURA V5

Голова воєнної розвідки повідомив, що корабель був завантажений і йшов із Новоросійська у РФ до окупованого Севастополя

Кирило Буданов (Скриншот із відео)

Великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков" був знищений за допомогою п'ятьох морських дронів MAGURA V5, точні втрати серед екіпажу ще невідомі – йде пошуково-рятувальна операція окупантів. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна".

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"Екіпаж складає 90 осіб, скільки з них [окупантам] вдалося врятувати – ми точну цифру зможемо сказати трошки згодом, тому що пошуково-рятувальна операція росіян, в принципі, ще триває. Вони шукають уцілілих, як їм здається. Ну поки що результати не дуже в них із цього приводу", – заявив він.

Буданов повідомив, що "Цезар Куніков" віз вантаж із міста Новоросійська на півдні РФ до тимчасово окупованого Севастополя.

На переході корабель був знищений п'ятьма морськими безпілотниками MAGURA V5, зазначив голова воєнної розвідки.

ДОВІДКА. MAGURA V5 – український багатоцільовий надводний безпілотний катер, який відрізняється універсальністю та здатністю виконувати широкий спектр завдань. Ці завдання включають спостереження, розвідку, патрулювання, пошук та порятунок, протимінні заходи, охорону на морі та виконання бойових завдань.



Має довжину 5,5 метрів та загальну вагу менш як 1000 кг. Його вантажність значна – 320 кг, і він може працювати на дальності до 400 км у радіусі дії до 800 км. Автономність безпілотника становить до 60 годин, може нести бойове навантаження до 200 кг. Крейсерська швидкість MAGURA V5 становить 41 км/год, максимальна – 78 км/год.



Він використовує різні методи навігації: автоматичну GNSS, інерційну та візуальну навігацію, і здатний передавати до трьох відеопотоків HD. Дрон оснащений 256-бітовим шифруванням для криптографічного захисту. Крім того, MAGURA V5 оснащений системою автопілота, відеопідсистемами, включно з нічним баченням, резервними модулями зв'язку та бойовою частиною. Загальна вартість комплексу становить близько $273 000.



На початку лютого за допомогою таких дронів MAGURA V5 – український багатоцільовий надводний безпілотний катер, який відрізняється універсальністю та здатністю виконувати широкий спектр завдань. Ці завдання включають спостереження, розвідку, патрулювання, пошук та порятунок, протимінні заходи, охорону на морі та виконання бойових завдань.Має довжину 5,5 метрів та загальну вагу менш як 1000 кг. Його вантажність значна – 320 кг, і він може працювати на дальності до 400 км у радіусі дії до 800 км. Автономність безпілотника становить до 60 годин, може нести бойове навантаження до 200 кг. Крейсерська швидкість MAGURA V5 становить 41 км/год, максимальна – 78 км/год.Він використовує різні методи навігації: автоматичну GNSS, інерційну та візуальну навігацію, і здатний передавати до трьох відеопотоків HD. Дрон оснащений 256-бітовим шифруванням для криптографічного захисту. Крім того, MAGURA V5 оснащений системою автопілота, відеопідсистемами, включно з нічним баченням, резервними модулями зв'язку та бойовою частиною. Загальна вартість комплексу становить близько $273 000.На початку лютого за допомогою таких дронів був знищений російський ракетний крейсер "Івановець".

14 лютого ГУР у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки та оборони України знищили російський ВДК "Цезар Куніков" – успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО.

"Цезар Куніков" брав участь в агресії Росії проти Грузії у серпні 2008 року. Також ним росіяни перевозили військові вантажі до Сирії. Вперше він потрапив під удар сил оборони 24 березня 2022 року у Бердянську, але тоді судну вдалося вціліти та піти у море.

Спікер військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів LIGA.net, що у строю у Чорноморського флоту РФ залишаються п'ять таких кораблів.

Відео вибухів у морі після удару по кораблю можна переглянути за посиланням.

LIGA.net зібрала відому інформацію щодо спецоперації та знищеного корабля.

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