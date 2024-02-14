Уничтожение "Цезаря Куникова". Буданов раскрыл детали спецоперации: Били пять MAGURA V5

Глава военной разведки сообщил, что корабль был загружен и шел из Новороссийска в РФ в оккупированный Севастополь

Кирилл Буданов (Скриншот из видео)

Большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" был уничтожен с помощью пяти морских дронов MAGURA V5, точные потери среди экипажа еще неизвестны – идет поисково-спасательная операция оккупантов. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью телеканалу "Мы-Украина".

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"Экипаж составляет 90 человек, сколько из них [оккупантам] удалось спасти – мы точную цифру сможем сказать немного позже, потому что поисково-спасательная операция россиян, в принципе, еще продолжается. Они ищут уцелевших, как им кажется. Ну пока результаты не очень у них на этот счет", – заявил он.

Буданов сообщил, что "Цезарь Куников" вез груз из города Новороссийска на юге РФ во временно оккупированный Севастополь.

На переходе корабль был уничтожен пятью морскими беспилотниками MAGURA V5, отметил глава военной разведки.

СПРАВКА. MAGURA V5 — украинский многоцелевой надводный беспилотный катер, который отличается универсальностью и способностью выполнять широкий спектр задач. Эти задачи включают наблюдение, разведку, патрулирование, поиск и спасение, противоминные мероприятия, охрану на море и выполнение боевых задач.



Имеет длину 5,5 метров и общий вес менее 1000 кг. Его грузоподъемность значительная — 320 кг, и он может работать на дальности до 400 км в радиусе действия до 800 км. Автономность беспилотника составляет до 60 часов, он может нести боевую нагрузку до 200 кг. Крейсерская скорость MAGURA V5 составляет 41 км/ч, максимальная — 78 км/ч.



Он использует различные методы навигации: автоматическую GNSS, инерциальную и визуальную навигацию, и способен передавать до трех видеопотоков HD. Дрон оснащен 256-битным шифрованием для криптографической защиты. Кроме того, MAGURA V5 оснащен системой автопилота, видеоподсистемами, включая ночное видение, резервными модулями связи и боевой частью. Общая стоимость комплекса составляет около $273 000.

MAGURA V5 — украинский многоцелевой надводный беспилотный катер, который отличается универсальностью и способностью выполнять широкий спектр задач. Эти задачи включают наблюдение, разведку, патрулирование, поиск и спасение, противоминные мероприятия, охрану на море и выполнение боевых задач.Имеет длину 5,5 метров и общий вес менее 1000 кг. Его грузоподъемность значительная — 320 кг, и он может работать на дальности до 400 км в радиусе действия до 800 км. Автономность беспилотника составляет до 60 часов, он может нести боевую нагрузку до 200 кг. Крейсерская скорость MAGURA V5 составляет 41 км/ч, максимальная — 78 км/ч.Он использует различные методы навигации: автоматическую GNSS, инерциальную и визуальную навигацию, и способен передавать до трех видеопотоков HD. Дрон оснащен 256-битным шифрованием для криптографической защиты. Кроме того, MAGURA V5 оснащен системой автопилота, видеоподсистемами, включая ночное видение, резервными модулями связи и боевой частью. Общая стоимость комплекса составляет около $273 000. В начале февраля с помощью таких дронов был уничтожен российский ракетный крейсер "Ивановец".

14 февраля ГУР во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили российский БДК "Цезарь Куников" – успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО.

"Цезарь Куников" принимал участие в агрессии России против Грузии в августе 2008 года. Также им россияне перевозили военные грузы в Сирию. Впервые он попал под удар сил обороны 24 марта 2022 года в Бердянске, но тогда судну удалось уцелеть и уйти в море.

Спикер военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал LIGA.net , что в строю у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей.

, что в строю у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей. Видео взрывов в море после удара по кораблю можно просмотреть по ссылке.

LIGA.net собрала известную информацию о спецоперации и уничтоженном корабле.

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