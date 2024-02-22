"В море еще много места": ВСУ показали кладбище российского флота – карта
Вооруженные Силы Украины, уничтожив 13 российских кораблей, превратили Черное море в кладбище для флота оккупантов. Об этом сообщил СтратКом ВСУ.
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"Черное море превратилось в кладбище для российского флота", – отметили военные.
СтратКом ВСУ собрал информацию об ориентировочных местах затоплений и повреждений кораблей оккупантов.
"В море еще много места", – заверили военные.
- 14 февраля ГУР во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили российский БДК "Цезарь Куников" – успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО.
- "Цезарь Куников" принимал участие в агрессии России против Грузии в августе 2008 года. Также им россияне перевозили военные грузы в Сирию. Впервые он попал под удар сил обороны 24 марта 2022 года в Бердянске, но тогда судну удалось уцелеть и уйти в море.
- Спикер военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал LIGA.net, что в арсенале у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей.
- Видео взрывов в море после удара по кораблю можно просмотреть по ссылке.
- LIGA.net собрала известную информацию по спецоперации и уничтоженному кораблю.
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