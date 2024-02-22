"В море еще много места": ВСУ показали кладбище российского флота – карта

БДК "Цезарь Куников", 2015 год (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины, уничтожив 13 российских кораблей, превратили Черное море в кладбище для флота оккупантов. Об этом сообщил СтратКом ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Черное море превратилось в кладбище для российского флота", – отметили военные.

СтратКом ВСУ собрал информацию об ориентировочных местах затоплений и повреждений кораблей оккупантов.

Инфографика: Стратком ВСУ

"В море еще много места", – заверили военные.

14 февраля ГУР во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили российский БДК "Цезарь Куников" – успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО.

"Цезарь Куников" принимал участие в агрессии России против Грузии в августе 2008 года. Также им россияне перевозили военные грузы в Сирию. Впервые он попал под удар сил обороны 24 марта 2022 года в Бердянске, но тогда судну удалось уцелеть и уйти в море.

Спикер военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал LIGA.net , что в арсенале у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей.

, что в арсенале у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей. Видео взрывов в море после удара по кораблю можно просмотреть по ссылке.

LIGA.net собрала известную информацию по спецоперации и уничтоженному кораблю.

Читайте также: Уничтожение "Цезаря Куникова". Буданов раскрыл детали спецоперации: Били пять MAGURA V5