"Один к пяти". Зеленский назвал приблизительные потери в украинской и российской армиях

На одного украинского военного, погибшего в бою, приходится пятеро русских солдат

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью FoX News, что приблизительное соотношение потерь в личном составе российской армии к украинской – пять к одному.

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"Мы знаем, что десятки тысяч человек были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, отношение один к пяти. На одного украинского военного, погибшего в бою, приходится пятеро российских солдат. Это приблизительная статистика", – поделился глава государства.

20 февраля российские пропагандисты и украинские каналы, освещающие войну, написали об ударе Сил обороны по полигону во временно оккупированном Трудовском Донецкой области 20 февраля и массовой гибели оккупантов.

Захватчики заявили, что на полигоне погибли бойцы 36 гвардейской мотострелковой бригады из Забайкалья, сообщается по меньшей мере о 60 погибших.

22 февраля украинские военные ударили по скоплению российских оккупантов на полигоне на левом берегу Днепра в Херсонской области. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк уточнила, что в результате удара по локации враг потерял по меньшей мере 60 человек, точные детали доразведываются.

Недавно Россия запустила информационно-психологическую спецоперацию о якобы гибели украинских воинов во время удара по Селидово 13 февраля.

В ноябре 2023 года на полигоне Кузьминский в Ростовской области РФ 12 морских пехотинцев-контрактников самоликвидировались, неосторожно взорвавшись на заряде для РПГ-7.

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