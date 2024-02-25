Путін бачить себе до 2030 року, а ми сподіваємося закінчити з ним раніше – Зеленський
Президент Володимир Зеленський під час пресконференції на форумі "Україна. Рік 2024" заявив, що російський диктатор Володимир Путін "бачить себе до 2030 року", проте Україна хоче закінчити з ним раніше. Також він акцентував, що питання перемоги України залежить від Західного світу та зброї, яку вони надають.
Очільник держави наголосив, що якщо Україна буде сильна зброєю – вона не програє війну, а переможе.
"Тому, що всі кроки назад Путіна матимуть вплив на його суспільство. Путін бачить себе до 2030 року, а ми б хотіли з ним закінчити раніше", – акцентував він.
На питання журналіста, чи прийшов час говорити з російським диктатором, Зеленський наголосив, що Україна запропонує йому майданчик, на якому він може погодитись, що програв війну і це була помилка.
Президент висловив впевненість в тому, що Україна не програє в цій війні, й наголосив, що найважче було два роки тому.
"У нас немає можливості програти, бо не буде нашого існування. Тому нам точно не підходить такий фінал", — зазначив Зеленський.
- 15 січня Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії.
- Під час зустрічі Амгерд підтвердила українському президенту, що Швейцарія готова організувати глобальний саміт миру. Вже призначено людину, яка цим опікуватиметься.
Читайте також: Війна закінчиться переговорами, на них Росія має відмовитись від ядерної зброї — Міноборони