Путін бачить себе до 2030 року, а ми сподіваємося закінчити з ним раніше – Зеленський

Глава держави заявив, що в України немає альтернативи "не перемогти" у війні проти Росії

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції на форумі "Україна. Рік 2024" заявив, що російський диктатор Володимир Путін "бачить себе до 2030 року", проте Україна хоче закінчити з ним раніше. Також він акцентував, що питання перемоги України залежить від Західного світу та зброї, яку вони надають.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Очільник держави наголосив, що якщо Україна буде сильна зброєю – вона не програє війну, а переможе.

"Тому, що всі кроки назад Путіна матимуть вплив на його суспільство. Путін бачить себе до 2030 року, а ми б хотіли з ним закінчити раніше", – акцентував він.

На питання журналіста, чи прийшов час говорити з російським диктатором, Зеленський наголосив, що Україна запропонує йому майданчик, на якому він може погодитись, що програв війну і це була помилка.

Президент висловив впевненість в тому, що Україна не програє в цій війні, й наголосив, що найважче було два роки тому.

"У нас немає можливості програти, бо не буде нашого існування. Тому нам точно не підходить такий фінал", — зазначив Зеленський.

15 січня Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії.

Під час зустрічі Амгерд підтвердила українському президенту, що Швейцарія готова організувати глобальний саміт миру. Вже призначено людину, яка цим опікуватиметься.

Читайте також: Війна закінчиться переговорами, на них Росія має відмовитись від ядерної зброї — Міноборони