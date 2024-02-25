Путин видит себя до 2030 года, а мы надеемся закончить с ним раньше – Зеленский

Глава государства заявил, что у Украины нет альтернативы "не победить" в войне против России

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции на форуме "Украина. Год 2024" заявил, что российский диктатор Владимир Путин "видит себя до 2030 года", однако Украина хочет закончить с ним раньше. Также он акцентировал, что вопрос победы Украины зависит от Западного мира и оружия, которое они предоставляют.

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Глава государства подчеркнул, что если Украина будет сильна оружием – она не проиграет войну, а победит.

"Потому, что все шаги назад Путина будут иметь влияние на его общество. Путин видит себя до 2030 года, а мы бы хотели с ним закончить раньше", – акцентировал он.

На вопрос журналиста, пришло ли время говорить с российским диктатором, Зеленский отметил, что Украина предложит ему площадку, на которой он может согласиться, что проиграл войну и это была ошибка.

Президент выразил уверенность в том, что Украина не проиграет в этой войне и подчеркнул, что труднее всего было два года назад.

"У нас нет возможности проиграть, потому что не будет нашего существования. Поэтому нам точно не подходит такой финал", – отметил Зеленский.

15 января Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию.

В ходе встречи Амхерд подтвердила украинскому президенту, что Швейцария готова организовать глобальный саммит мира. Уже назначен человек, который будет этим заниматься.

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