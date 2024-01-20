Війна закінчиться переговорами, на них Росія має відмовитись від ядерної зброї — Міноборони

Гаврилюк заявив, що війна Росії проти України має закінчитися за столом переговорів

Російський стратегічний комплекс "Тополь-М" (Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY)

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що результатом війни Росії проти України має стати відмова Москви від ядерної зброї. Про це він повідомив в інтерв'ю Tagesspiegel.

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За його словами, всі війни у світі закінчуються переговорами, а зіткнення РФ та України не має стати винятком.

Він зазначив, що під час підписання будь-якого документа з росіянами країна-окупант має відмовитися від ядерної зброї.

Гаврилюк заявив, що нинішня війна має закінчитись поверненням усіх українських територій, але необхідно буде створити механізми, за яких Росія не нападе знову.

"Будуть підписані угоди – з одного боку коаліцією держав, які підтримують Україну, та Росією з іншого боку. І цей документ має містити пункт про відмову Росії від ядерної зброї, тому що ця держава – загроза миру", – сказав чиновник.

Пропагандистка РФ Симоньян закликала влаштувати ядерний вибух над Сибіром. Секретар РНБО Данілов відреагував – каже, що росіяни не знають, чим погрожувати Україні, а тому починають повертати ядерний шантаж.

За даними ГУР, Росія з літа готує ядерну зброю, але говорити про реальну загрозу зарано.

18 жовтня 2023 року Держдума РФ відкликала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. У Кулеби закликали світ відреагувати на чергові провокації з боку Москви.

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