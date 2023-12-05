Сенатор-республіканець: Путін має ядерну зброю, війна нечесна. Результат нам не сподобається

Рон Джонсон заявив, що війна є "нечесною боротьбою" через наявність ядерної зброї у Росії

Рон Джонсон (Фото: EPA/TANNEN MAURY)

Сенатор від Республіканської партії Рон Джонсон вважає, що війна РФ проти України закінчиться "переговорним врегулюванням". Про це він повідомив в інтерв'ю Джону Кациматідісу, цитує його The Hill.

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За його словами, Росія має ядерну зброю, а тому війна є "нечесною боротьбою".

"Єдиний спосіб закінчити війну – врегулювання шляхом переговорів. Поки триває ця війна, гине більше українців, громадян і солдатів, гине більше російських призовників. Мене це не тішить. Тому що швидше вони досягнуть врегулювання шляхом переговорів, то краще", – сказав Джонсон.

Він зазначив, що Росія нібито не програє війну, а йому "не подобається така реальність, але це правда".

"У мене немає нічого, крім симпатії до народу України й нічого, крім презирства до Путіна, але Путін не програє цю війну. Ця війна має закінчитися. Результат нам не сподобається, але з кожним днем результат подобатиметься нам все менше", — заявив законодавець.

Також сенатор наголосив, що республіканці не підтримають нову допомогу Україні, якщо не буде врегульовано питання південного кордону США.

Раніше директор з бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка надання зброї Ізраїлю.

У Конгресі США провалилися переговори щодо кордону. Це загрожує допомозі Україні — NBC News. У Сенаті США призначили голосування за нову допомогу Україні. Покликали виступити Зеленського.

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