Сенатор-республіканець: Путін має ядерну зброю, війна нечесна. Результат нам не сподобається
Сенатор від Республіканської партії Рон Джонсон вважає, що війна РФ проти України закінчиться "переговорним врегулюванням". Про це він повідомив в інтерв'ю Джону Кациматідісу, цитує його The Hill.
За його словами, Росія має ядерну зброю, а тому війна є "нечесною боротьбою".
"Єдиний спосіб закінчити війну – врегулювання шляхом переговорів. Поки триває ця війна, гине більше українців, громадян і солдатів, гине більше російських призовників. Мене це не тішить. Тому що швидше вони досягнуть врегулювання шляхом переговорів, то краще", – сказав Джонсон.
Він зазначив, що Росія нібито не програє війну, а йому "не подобається така реальність, але це правда".
"У мене немає нічого, крім симпатії до народу України й нічого, крім презирства до Путіна, але Путін не програє цю війну. Ця війна має закінчитися. Результат нам не сподобається, але з кожним днем результат подобатиметься нам все менше", — заявив законодавець.
Також сенатор наголосив, що республіканці не підтримають нову допомогу Україні, якщо не буде врегульовано питання південного кордону США.
Раніше директор з бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.
- 20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.
- Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.
- За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка надання зброї Ізраїлю.
- У Конгресі США провалилися переговори щодо кордону. Це загрожує допомозі Україні — NBC News. У Сенаті США призначили голосування за нову допомогу Україні. Покликали виступити Зеленського.
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