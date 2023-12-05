Сенатор-республіканець: Путін має ядерну зброю, війна нечесна. Результат нам не сподобається
Рон Джонсон (Фото: EPA/TANNEN MAURY)

Сенатор від Республіканської партії Рон Джонсон вважає, що війна РФ проти України закінчиться "переговорним врегулюванням". Про це він повідомив в інтерв'ю Джону Кациматідісу, цитує його The Hill.

За його словами, Росія має ядерну зброю, а тому війна є "нечесною боротьбою".

"Єдиний спосіб закінчити війну – врегулювання шляхом переговорів. Поки триває ця війна, гине більше українців, громадян і солдатів, гине більше російських призовників. Мене це не тішить. Тому що швидше вони досягнуть врегулювання шляхом переговорів, то краще", – сказав Джонсон.

Він зазначив, що Росія нібито не програє війну, а йому "не подобається така реальність, але це правда".

"У мене немає нічого, крім симпатії до народу України й нічого, крім презирства до Путіна, але Путін не програє цю війну. Ця війна має закінчитися. Результат нам не сподобається, але з кожним днем результат подобатиметься нам все менше", — заявив законодавець.

Також сенатор наголосив, що республіканці не підтримають нову допомогу Україні, якщо не буде врегульовано питання південного кордону США.

Раніше директор з бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

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